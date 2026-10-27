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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha mantenido una reunión en el Palacio de la Asamblea con Adolfo Suárez Illana y José María Múgica.

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Este encuentro institucional refleja la disposición del Gobierno de Ceuta para fomentar el diálogo y la colaboración entre diferentes actores políticos en la región.

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La visita se enmarca en un contexto de interés por parte de los asistentes en conocer la situación de Ceuta y fomentar vínculos con la comunidad local.