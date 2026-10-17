La ropa de invierno destinada al personal de Servilimpce en Ceuta sufrirá un retraso significativo, con una nueva fecha de suministro fijada para el 26 de octubre.

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Este contratiempo ha generado preocupación y descontento entre los trabajadores, que necesitan la indumentaria adecuada para afrontar las condiciones invernales.

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El sindicato CCOO se ha sumado a la denuncia presentada por SITA, solicitando explicaciones sobre las causas de este retraso en el suministro.

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Desde CCOO han demandado una aclaración sobre el proceso de reparto, especialmente en lo que respecta al personal que se encuentra de baja, que depende de esta ropa para su regreso.

La situación actual ha llevado a cuestionar la gestión y planificación de la empresa respecto a los recursos necesarios para los empleados.

Se espera que las autoridades correspondientes aborden esta problemática pronto para evitar más inconvenientes entre los trabajadores de Servilimpce.