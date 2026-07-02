SANTIAGO DE COMPOSTELA — La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a nueve años y medio de prisión a Xabier Ron, exdiputado en el Parlamento de Galicia por la desaparecida coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE), tras declararse culpable de violar a una alumna suya de 12 años, someterla a prácticas sádicas y contagiarle una enfermedad de transmisión sexual.

La sentencia, fechada el pasado 5 de junio y dada a conocer este miércoles, se dictó mediante un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, las acusaciones (particular y popular) y la defensa, después de que el procesado —que ejercía como profesor de francés— aceptase íntegramente los hechos y la pena impuesta.

Abuso de confianza y dependencia emocional

Según recoge el fallo judicial, Ron comenzó a dar clases a la víctima (nacida en 2009) en el año 2022. Entre 2023 y 2024, el docente tejió una «amistad íntima» con la menor que trascendió el ámbito escolar, generando en ella una fuerte dependencia emocional.

El relato judicial detalla los pasos previos a las agresiones:

Julio y agosto de 2024: Tras el envío de mensajes de contenido erótico, el condenado concertó citas con la menor en entornos apartados, como paseos fluviales, donde le hacía insinuaciones de carácter sexual.

Tras el envío de mensajes de contenido erótico, el condenado concertó citas con la menor en entornos apartados, como paseos fluviales, donde le hacía insinuaciones de carácter sexual. Octubre y noviembre de 2024: Los abusos se materializaron en el domicilio particular de Ron. La sentencia explicita que el agresor le colocaba de forma sistemática un «collar de sumisa».

Como consecuencia de las agresiones, la menor fue violada y contagiada de sífilis primaria. A día de hoy, la víctima continúa bajo estricto tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Medidas de protección y responsabilidad civil

Además de la pena de privación de libertad, el tribunal ha impuesto severas medidas accesorias para proteger a la víctima y a otros menores:

Orden de alejamiento: Prohibición de aproximarse a la víctima durante un período de 19 años y 6 meses.

Inhabilitación: Prohibición absoluta para trabajar con menores de edad durante 15 años.

Prohibición absoluta para trabajar con menores de edad durante 15 años. Indemnización: Fijación de una responsabilidad civil de 82.000 euros en favor de la víctima.

Pasado político

Xabier Ron formó parte de la extinta coalición AGE por el cupo de Esquerda Unida. Durante su etapa en el Parlamento de Galicia, entre los años 2012 y 2016, compartió escaño con la hoy vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien también pertenecía a la misma corriente política dentro de dicha formación.