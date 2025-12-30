El final de 2025 está dejando momentos muy especiales para algunas caras conocidas, y Kiko Rivera es una de ellas. El DJ ha sorprendido este martes a sus seguidores al compartir por primera vez una imagen junto a su nueva pareja, confirmando así que vuelve a estar enamorado meses después de su ruptura con Irene Rosales.

La fotografía, publicada en su perfil de Instagram, muestra al artista abrazando a su nueva novia frente al espejo mientras la besa en la mejilla. Una instantánea cargada de complicidad con la que Kiko ha querido hacer pública esta nueva etapa personal.

Esta relación llega tras la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales, que salió a la luz el pasado mes de agosto a través de la revista Semana. Aunque la pareja llevaba tiempo distanciada, ambos decidieron comunicarlo de manera conjunta y de mutuo acuerdo. Juntos son padres de dos hijas.

Lejos de la polémica, el hijo de Isabel Pantoja atraviesa ahora un momento de plenitud, tal y como él mismo ha expresado en el texto que acompaña a la imagen. “No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad”, escribió.

Kiko asegura sentirse en paz consigo mismo tras un año de reflexión y aprendizaje. “Haber aprendido de lo vivido, saber lo que no quiero en mi vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado”, confesó, dejando claro que 2025 ha marcado un antes y un después en su vida personal.

El DJ también dedicó unas emotivas palabras a su nueva pareja: “Hoy camino con el corazón en paz y con la mirada llena de ilusión. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico. Que lo sepa el mundo, que soy feliz”.

Para finalizar, Kiko Rivera quiso lanzar un mensaje de tranquilidad ante la repercusión mediática que pueda generar la noticia. “Entendemos que todo esto pueda generar mucho revuelo, pero vamos a intentar seguir haciendo nuestras vidas con normalidad, sin escondernos”, concluyó.