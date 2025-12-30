Dabiz Muñoz lo ha vuelto a hacer. Por undécimo año consecutivo, el chef se ha enfundado el vestido de las Campanadas que lució Cristina Pedroche el año anterior y lo ha compartido en sus redes sociales, convirtiendo el gesto en una de las tradiciones navideñas más comentadas. Este 30 de diciembre de 2025, Muñoz ha publicado un par de imágenes en Instagram —donde acumula 1,5 millones de seguidores— posando con el diseño que su mujer llevó en las Campanadas de 2024 y comparándolo con la imagen original de la presentadora.

“Siento tener que decirlo yo, pero se me cae el flow a puñados de los bolsillos”, bromea el cocinero en el texto que acompaña a las fotografías. Además, lanza un mensaje directo a Pedroche, que volverá a despedir el año junto a Alberto Chicote y Santiago Segura en Antena 3, La Sexta y Atresplayer: “No te pido que me superes, Pedroche, ¡al menos iguálame! Aunque lo mismo el año que viene no puedo ponérmelo yo”.

El vestido en cuestión fue uno de los más comentados de las últimas Campanadas: un diseño del que emergían 40 pezones elaborados con 8.500 cristales creados a partir de leche materna, conservada por la presentadora durante su primera lactancia. Según explicó entonces, la pieza pretendía ser un símbolo de protección a la infancia y estaba vinculada a una causa social impulsada junto a UNICEF España para denunciar la violencia, el abuso y la explotación infantil. El traje fue confeccionado por la firma de alta costura VIVASCARRIÓN, responsable del tocado, el corsé y el guardainfante.

Como ya es habitual, la publicación de Muñoz se ha llenado rápidamente de “me gusta” y comentarios. “Mañana gran noche…”, ha escrito Josie, estilista de confianza de Pedroche para las Campanadas. Otros perfiles han celebrado el posado como parte de la cultura popular española, destacando el tono humorístico y la complicidad de la pareja.

Cristina Pedroche también ha compartido las imágenes en su propio perfil, donde suma tres millones de seguidores. La Nochevieja pasada fue especialmente significativa para ambos, ya que, además de desvelar el vestido, la presentadora confirmó en directo que estaba embarazada de su segundo hijo, tras días de rumores iniciados en el Día de los Inocentes.

La pareja dio la bienvenida a su segundo hijo, Isai, el pasado 17 de julio, apenas tres días después del cumpleaños de su primogénita, Laia, nacida en 2023. Casados en una ceremonia íntima celebrada en su casa de Vallecas, Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche han convertido, una vez más, una anécdota personal en un fenómeno viral que ya forma parte inseparable de la antesala de las Campanadas.