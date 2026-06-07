El expresidente del Gobierno califica la situación actual de «colapso político» y señala que la salida más lógica es devolver la voz a los ciudadanos.

BILBAO . — El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha manifestado de forma contundente que «no tiene sentido» que el Partido Popular (PP) plantee una moción de censura contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez si no cuenta con los votos necesarios para que prospere. En su lugar, Aznar ha insistido en que la solución prioritaria ante el actual escenario de «colapso político» es la convocatoria urgente de elecciones generales.

En una entrevista concedida al diario El Correo, el exlíder popular ha recordado que el PP no tiene «ninguna obligación moral ni tampoco una obligación política» de activar este mecanismo constitucional sin garantías de éxito.

«Las mociones de censura, si se presentan, es para ganarlas. Por lo tanto, no tiene sentido presentar una moción de censura si no se va a ganar. Yo no haría una moción de censura porque no se va a ganar. Y punto», ha zanjado, asegurando que la actual dirección del partido comparte este mismo criterio.

El análisis sobre la estrategia de Feijóo

Respecto a los movimientos del actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Aznar ha interpretado que sus acciones recientes buscaban sondear el terreno: «Saber si había elementos suficientes como para poder presentar una moción», dado que, a su juicio, «la situación cada día se agrava más».

Para el expresidente, el problema central de España va más allá de los presuntos casos de corrupción que salpican al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno. El verdadero foco de alarma es el «deterioro institucional» que sufre el país. «Pensar que no se va a pagar un coste por ello es estar muy equivocado. Por eso es muy bueno que haya elecciones cuanto antes», ha reiterado.

Reivindicación de su legado y la mirada al futuro con Vox

Durante la entrevista, Aznar también ha aprovechado para sacar pecho de su gestión al frente del Palacio de la Moncloa, subrayando la limpieza de sus gabinetes:

Balance de gestión: Defendió que durante sus mandatos «no ha habido un solo ministro que haya sido imputado ni investigado por sus actividades como ministro. Ni uno».

Defendió que durante sus mandatos «no ha habido un solo ministro que haya sido imputado ni investigado por sus actividades como ministro. Ni uno». El objetivo prioritario: Lograr una «amplia mayoría que dé lugar a un Gobierno fuerte y estable» para garantizar la supervivencia de la Constitución y la cohesión nacional.

Al ser cuestionado sobre el escenario de que el PP no alcance esa mayoría suficiente y necesite pactar una coalición con Vox para gobernar, el expresidente se ha mostrado pragmático: «En política hay que distinguir entre lo deseable y lo posible. Yo intentaré acercarme lo máximo a lo deseable. Si no, ya se verá lo que se puede hacer, que en eso consiste la política».