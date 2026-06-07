Domingo tranquilo en gran parte del país. Según los datos facilitados por AEMET para capitales (extractos de XML municipales públicos), el día se reparte entre cielos con poca nubosidad o intervalos, y algunos puntos con nubes más persistentes y, en el caso de Ceuta, lluvia escasa con probabilidad máxima. A continuación, repasamos cómo se presenta el tiempo por zonas.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el ambiente se mantiene estable. Bilbao registra máx 25°C y mín 10°C, con poco nuboso y viento E 10 km/h; la probabilidad de lluvia es 0%.

En el noroeste, el cielo cambia ligeramente. Coruña (A) (otras) alcanza máx 21°C y mín 13°C con nuboso, viento NO 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, por lo que el día se mantiene sin precipitaciones previstas.

Centro peninsular

El centro peninsular combina calor diurno moderado y noches frescas. Madrid apunta máx 33°C y mín 19°C, con poco nuboso y viento S 10 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, así que la jornada se prevé seca.

En Zaragoza, el cielo alterna más nubes. Presenta máx 32°C y mín 16°C, con intervalos nubosos y viento SE 20 km/h. La probabilidad de lluvia llega al 45%, de modo que podrían existir momentos de mayor inestabilidad, aunque sin confirmar precipitaciones generalizadas.

Sur peninsular

En el sur, destaca un contraste claro entre la estabilidad en buena parte de la zona y la situación particular de Ceuta. Sevilla alcanza el máximo del área con máx 35°C y mín 18°C, con poco nuboso y viento C 0 km/h (calma). La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no se esperan lluvias.

Por su parte, en Ceuta el panorama es distinto: máx 24°C y mín 19°C, con cubierto con lluvia escasa y viento E 20 km/h. La probabilidad de lluvia es 100%, un dato que marca el carácter más húmedo de la jornada en esta capital.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la nubosidad es variable y las temperaturas resultan suaves para la época. Barcelona registra máx 26°C y mín 18°C, con poco nuboso y viento S 15 km/h. Según AEMET, la probabilidad de lluvia es 0%.

En València (otras), el cielo muestra más alternancia: máx 26°C y mín 18°C, con intervalos nubosos y viento E 15 km/h. La probabilidad de lluvia es 30%, un porcentaje que sugiere que podría haber algún momento con más nubes, sin que necesariamente se traduzca en lluvia generalizada.

Islas Baleares

Las islas Baleares se sitúan bajo cielos con capas altas. En Palma, la previsión marca máx 32°C y mín 16°C, con nubes altas y viento NE 15 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que se espera una jornada sin precipitaciones según los datos consultados.

Con temperaturas propias de inicio de verano, el viento será moderado y la nubosidad no apunta a actividad lluviosa, manteniendo el día orientado a cielos despejados o con veladuras.

Islas Canarias

En Canarias, el tiempo aparece marcado por nubosidad más compacta y vientos algo más fuertes en algunas islas. Para Las Palmas de Gran Canaria (otras) se registran máx 23°C y mín 19°C, con cubierto y viento N 30 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, aunque el cielo permanezca cubierto.

Con viento del norte y temperaturas sin grandes contrastes entre día y noche, el tiempo se mantiene estable en términos de precipitaciones, si bien la nubosidad podría reducir la sensación de claridad.

Recomendaciones

Para actividades al aire libre, la mayoría de capitales marcan probabilidad de lluvia 0% ; aun así, Zaragoza (45%) y València (30%) invitan a llevar una prenda ligera por si aumentara la nubosidad.

; aun así, y invitan a llevar una prenda ligera por si aumentara la nubosidad. Especial atención a Ceuta : con lluvia escasa y probabilidad de lluvia 100% , conviene revisar el paraguas o el chubasquero antes de salir.

: con y , conviene revisar el paraguas o el chubasquero antes de salir. En zonas interiores como Madrid y Sevilla, el calor diurno puede ser notable (hasta 33°C en Madrid y 35°C en Sevilla). Hydratación y horarios prudentes.

Cierre: En conjunto, el domingo 7 de junio de 2026 dibuja un mapa dominado por cielos con poca nubosidad o intervalos, con un caso destacado de lluvia escasa en Ceuta y porcentajes de precipitación moderados en puntos del centro y del este peninsular. Las cifras citadas corresponden a AEMET para capitales a partir de los XML municipales públicos.