Los residentes han presentado una solicitud formal respaldada por firmas ante la Consejería de Urbanismo y Transporte de Ceuta para recuperar el servicio y limpiar la vegetación que reduce la visibilidad en la carretera.

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Ceuta. – La comunidad vecinal de Calamocarro ha alzado la voz para reclamar al Gobierno de Ceuta, a través de la Consejería de Urbanismo y Transporte, la recuperación de la habitual parada de autobús que daba servicio a la zona y que fue retirada tiempo atrás alegando motivos de seguridad vial.

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La supresión de esta parada obliga a los residentes a realizar desplazamientos más largos a pie hasta el punto de parada más cercano, situado junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Esta situación impacta de forma directa en el día a día de personas mayores, estudiantes, trabajadores y familias del entorno que dependen de la línea para acudir a centros de salud, colegios y puestos de trabajo.

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Petición formal e inspección técnica

La solicitud fue trasladada oficialmente a la Administración antes del periodo estival, acompañada por una recogida masiva de firmas. En el documento, los afectados solicitan la elaboración de una inspección técnica comparativa entre el emplazamiento original y la parada actual del CETI. El objetivo es determinar si es viable restituir la parada histórica o habilitar un punto alternativo cercano que concilie la accesibilidad vecinal con la seguridad del tráfico.

Los residentes cuestionan el argumento de la peligrosidad de la antigua ubicación, señalando que el punto actual junto al CETI presenta inconvenientes considerables: la visibilidad se ve condicionada por una curva cercana, la incorporación desde el centro genera problemas de tráfico y los vehículos procedentes de Benzú quedan retenidos tras el autobús durante la subida y bajada de viajeros.

Marquesina y desbroce de la vía

Junto al restablecimiento de la parada, el vecindario reclama la instalación de una marquesina acondicionada para resguardarse de las inclemencias meteorológicas durante los tiempos de espera.

Asimismo, denuncian la falta de mantenimiento de los márgenes de la carretera, instando a la pronta retirada de la densa masa de cañas que obstaculiza la visibilidad de los conductores. Advierten, además, del riesgo añadido de incendio dada la proximidad de esta vegetación a un transformador eléctrico.

Transcurridos varios meses desde el registro de la instancia, los vecinos de Calamocarro continúan a la espera de una respuesta formal por parte de las autoridades locales para garantizar una alternativa de movilidad segura y adaptada a sus necesidades.