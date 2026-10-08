El espacio institucional de la Generalitat abandona el céntrico Palau Centelles para instalarse en el barrio de Tres Torres, en Sarrià-Sant Gervasi, para recuperar la plena capacidad operativa.

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Barcelona. – El líder de Junts per Catalunya y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha trasladado su oficina institucional como expresident a un nuevo emplazamiento en la calle Doctor Roux, situado en el barrio de Tres Torres (distrito de Sarrià-Sant Gervasi), en la zona alta de la capital catalana.

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Según ha informado la propia oficina a través de un comunicado, las instalaciones inician sus actividades este jueves en este espacio titularidad de la administración autonómica. El movimiento se produce a la espera de que Puigdemont pueda reincorporarse presencialmente a Cataluña en las próximas semanas, una vez se aplique formalmente la Ley de Amnistía y quede resuelta la causa judicial en su contra.

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Cambio de sede y plena capacidad operativa

Desde el año 2018, la oficina del exjefe del Ejecutivo catalán venía operando de forma provisional en el Palau Centelles, inmueble ubicado en el distrito de Ciutat Vella, en el centro histórico de la ciudad.

La representación del expresidente señala que la nueva sede en Sarrià-Sant Gervasi permitirá desplegar con absoluta normalidad las funciones encomendadas por el estatuto de exmandatarios y recuperar el 100% de la capacidad operativa del equipo institucional.