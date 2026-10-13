Los vecinos celebran la visita de los Reyes a la ciudad y sueñan con que sus Majestades conozcan «la Ceuta real» y el día a día de sus barrios periféricos.

CEUTA — La barriada ‘Príncipe Felipe’ vive horas de intensa expectación e ilusión. La visita institucional de los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Letizia, a Ceuta ha resonado con especial fuerza en un vecindario cuyo propio nombre rinde homenaje al monarca desde hace décadas, cuando ostentaba el título de Príncipe de Asturias.

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Desde las placas de los edificios de vivienda social construidos en los años 60 hasta el colegio público del barrio —fundado en 1975— y la emblemática ‘Farmacia Príncipe Felipe’, la impronta de la Corona forma parte de la identidad cotidiana de esta zona. Con la llegada de los Reyes, los residentes sienten un vínculo especial y no ocultan el orgullo de recibir a quien da nombre a las calles donde han construido sus vidas.

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Emoción, recuerdos y orgullo vecinal

A lo largo del día, los vecinos del barrio han compartido sus sensaciones ante este acontecimiento histórico. Residentes como Abdelah Mohamed o Mohamed Said Mohamed manifestaron su entusiasmo por salir a las calles a saludar a los Reyes. Para Mohamed Said, el acontecimiento evoca además emotivos recuerdos familiares: su madre tuvo la oportunidad de hablar con el Rey Juan Carlos I durante su histórica visita a la ciudad. «Mi casa está muy alegre; Ceuta ya está de fiesta cuando viene el Rey, y más la barriada Príncipe Felipe», expresaba con emoción.

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En el mismo sentido se expresaba Khaddouj Mohamed, vecina vinculada al barrio, quien enfatizaba la importancia de la presencia de los Reyes en la ciudad autónoma: «Me parece muy bien que venga a esta ciudad, que también pertenece a España, y que venga a ver a los españoles que hay aquí». Por su parte, desde la farmacia de la barriada, la trabajadora Sara Mohamed subrayaba la ilusión colectiva por una visita que sienten predestinada y cercana.

El mensaje del barrio: «Queremos que conozcan la Ceuta real»

Más allá de la celebración institucional, la jornada ha servido para dar voz a las reivindicaciones y realidades de la periferia ceutí. El presidente de la barriada, Ahmed Soltani, ha trasladado un mensaje directo y constructivo con motivo del viaje real, pidiendo que la comitiva pueda ir más allá del centro histórico y los protocolos habituales.

«Si Su Majestad el Rey viene a Ceuta, me gustaría que conociera la Ceuta real. No solamente el centro o las zonas que se preparan especialmente para una visita, sino también nuestras barriadas, donde vivimos miles de vecinos», ha manifestado Soltani, haciendo extensible su petición a todo el perímetro urbano que rodea al centro, como Príncipe Alfonso, La Pantera o Hadú.

El líder vecinal ha querido enfatizar que sus palabras nacen desde el respeto y el deseo de visibilizar los retos cotidianos que afrontan en materia de seguridad, limpieza y servicios básicos: «Una cosa es venir a Ceuta y otra muy diferente es conocer Ceuta. Los vecinos seguimos aquí cuando las cámaras se apagan. Todos somos ciudadanos y todos merecemos vivir con seguridad, tranquilidad y dignidad».

Un nombre vinculado a la historia y la educación

El arraigo del nombre de Felipe VI en la zona tiene también una de sus máximas expresiones en el CEIP Príncipe Felipe. Fundado en 1975 y catalogado como centro de especial dificultad desde 1991, el colegio representa el compromiso de la escuela pública con las futuras generaciones de Ceuta.

Para el colegio, así como para los vecinos de la barriada, el día de hoy no solo refuerza un lazo simbólico con la Corona, sino que renueva la esperanza de que la atención puesta en Ceuta se traduzca en una mayor escucha para todas las realidades que conforman la ciudad.