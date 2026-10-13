La recepción oficial en el Palacio de la Asamblea a las 12:30 horas marcará el arranque de una intensa jornada que incluirá paradas en el colegio Vicente Aleixandre, el cementerio de Sidi Embarek y el Parador La Muralla.

CEUTA — La ciudad autónoma vive este martes, 13 de octubre, una jornada histórica con la llegada de los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Letizia. El Ejecutivo local y los servicios de seguridad han ultimado los detalles de una agenda pensada para combinar la solemnidad institucional con el contacto cercano con los ceutíes a lo largo del día.

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Desde primeras horas de la mañana, la expectación se concentrará en los puntos clave del recorrido, abarcando desde el centro de la ciudad hasta las barriadas de Manzanera y Sidi Embarek.

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La agenda real, hora a hora

12:30 horas — Palacio de la Asamblea (Gran Vía y Plaza de África): Llegada de Sus Majestades y recepción oficial por parte de las autoridades locales. Los Reyes saludarán a los ciudadanos congregados en los alrededores. Para facilitar el seguimiento del acto institucional en el interior del Palacio, la Ciudad ha instalado una gran pantalla en la Plaza de África.

Llegada de Sus Majestades y recepción oficial por parte de las autoridades locales. Los Reyes saludarán a los ciudadanos congregados en los alrededores. Para facilitar el seguimiento del acto institucional en el interior del Palacio, la Ciudad ha instalado una gran pantalla en la Plaza de África. 16:45 hours — Colegio Público Vicente Aleixandre (Barriada de Manzanera): Reanudación de la agenda vespertina con la visita al centro educativo para conocer de cerca a la comunidad escolar de la zona.

Reanudación de la agenda vespertina con la visita al centro educativo para conocer de cerca a la comunidad escolar de la zona. 18:00 horas — Cementerio musulmán de Sidi Embarek: Celebración de un emotivo acto ecuménico en memoria de las personas fallecidas en el mar durante los trágicos sucesos del 30 y 31 de julio pasados.

Celebración de un emotivo acto ecuménico en memoria de las personas fallecidas en el mar durante los trágicos sucesos del 30 y 31 de julio pasados. 19:00 horas — Parador La Muralla: Encuentro formal con una representación de la sociedad civil y los colectivos ceutíes para poner el broche a los actos públicos de la jornada.

Recomendaciones de movilidad y cortes de tráfico

Ante el despliegue de seguridad y la previsión de grandes concentraciones de público, la Ciudad Autónoma ha pedido la colaboración ciudadana para limitar el uso del vehículo privado a desplazamientos estrictamente urgentes.

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Asimismo, se han dispuesto cortes de tráfico y restricciones puntuales en el entorno de la Gran Vía, Otero de Manzanera y Sidi Embarek. En particular, los aparcamientos subterráneos y de superficie situados en el área de la Gran Vía no admitirán la entrada de nuevos vehículos entre las 09:00 y las 15:00 horas.