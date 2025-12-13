Álvaro Cejudo conoce bien lo que significa vestir las camisetas de la AD Ceuta y de la UD Las Palmas. El actual entrenador del Salerm Puente Genil, que atiende a AS en la antesala del duelo entre ambos conjuntos, analiza el presente de dos clubes muy especiales en su carrera y destaca el crecimiento de los amarillos, a los que ve capacitados para regresar a Primera División.

El técnico cordobés, de 41 años, es un hombre de fútbol. Tras colgar las botas en 2021, inició su etapa en los banquillos en categorías inferiores de Gran Canaria antes de asumir el reto de dirigir al Salerm Puente Genil, al que logró ascender a Segunda Federación. Su vínculo con Ceuta se remonta a la temporada 2007-2008, cuando defendió la camiseta caballa durante dos campañas brillantes que le sirvieron de trampolín para llegar a Las Palmas.

Precisamente sobre la evolución del conjunto ceutí, Cejudo reconoce que el cambio ha sido notable: “Han pasado por categorías más bajas, pero en los últimos años han logrado varios ascensos seguidos. Se está trabajando bien, con una afición muy implicada, y ahora están en un gran momento”. El entrenador recuerda a un Ceuta muy similar al actual, profesional y ambicioso, con el objetivo claro de crecer, como ya demostraron con el reciente ascenso a Segunda División.

En cuanto al enfrentamiento del domingo, el técnico augura un partido muy igualado: “Las Palmas está haciendo las cosas muy bien, más allá de algún resultado puntual. Es un equipo con una idea clara, igual que el Ceuta, que también propone y juega”. Para Cejudo, la clave estará en los pequeños detalles, habituales en una categoría tan competitiva.

El exfutbolista pide calma a la afición amarilla y destaca la imagen del equipo: “La seriedad con la que compite es lo que más me gusta. Sabe a lo que juega y eso, a la larga, siempre tiene recompensa. Tiene todo lo necesario para dar el salto otra vez a Primera División”. Aunque reconoce que el gol está costando, se muestra convencido de que llegará: “Con el equilibrio que tienen acabarán encontrando los goles”.

Cejudo también valora el papel de los entrenadores revelación y confiesa que sigue aprendiendo de figuras como José Juan Romero y Luis García, así como la madurez de Jonathan Viera en su nuevo rol dentro del equipo: “Por ahí hemos pasado todos. Es un jugador muy importante y cuando le toque, dentro o fuera del campo, ayudará”.

Instalado durante años en Gran Canaria, el entrenador guarda un recuerdo especial de la isla: “Es mi segunda casa. Mi familia sigue allí y siempre estaré ligado a Las Palmas”. De cara al domingo, admite que el corazón estará dividido, pero lo tiene claro: “Espero que gane el que mejor haga las cosas”.