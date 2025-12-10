Los establecimientos 100 Montaditos y Granier, ubicados en los soportales de la calle Camoens número 2, han dado un paso adelante estas fiestas con una cuidada iluminación y decoración navideña que transforma el entorno en un espacio acogedor, atractivo y lleno de espíritu navideño, convertido ya en un nuevo reclamo tanto para ceutíes como para visitantes.

Una iluminación que transforma el soportal

La nueva decoración instalada bajo los soportales de la calle Camoens destaca por su elegancia y calidez. Guirnaldas de luces cálidas dispuestas en forma de cielo estrellado, grandes estrellas decorativas suspendidas y detalles navideños perfectamente integrados crean un ambiente único que invita a pasear, detenerse y disfrutar.

La iluminación no solo mejora la estética del lugar, sino que revaloriza uno de los puntos más transitados del centro, conectando visualmente con la Plaza de España y aportando una sensación de continuidad urbana muy atractiva.

Iniciativa privada con impacto positivo en la ciudad

Uno de los aspectos más valorados de esta actuación es que ha sido impulsada directamente por la iniciativa privada. Los propietarios de 100 Montaditos y Granier han apostado por embellecer su entorno inmediato, demostrando que el compromiso empresarial puede generar beneficios colectivos.

Este tipo de acciones contribuyen a dinamizar el comercio local, mejorar la imagen del centro urbano y ofrecer a la ciudadanía espacios más agradables durante unas fechas tan señaladas.

Un reclamo turístico y comercial

La decoración navideña del soportal se ha convertido rápidamente en un punto de atracción para visitantes, que se detienen a hacer fotografías, grabar vídeos y compartir imágenes en redes sociales. Este efecto multiplicador convierte el espacio en un reclamo indirecto para el turismo urbano y para el consumo en los establecimientos de la zona.

En una época en la que el ambiente navideño juega un papel clave en la experiencia del visitante, este rincón de Ceuta se suma a la oferta decorativa de la ciudad con un estilo sobrio, moderno y muy fotogénico.

Fomentar el espíritu navideño desde el comercio local

Más allá de lo visual, la iniciativa refuerza el espíritu navideño entre vecinos y transeúntes. Pasear por un espacio iluminado, cuidado y decorado con gusto genera sensaciones positivas, invita a permanecer más tiempo en la zona y favorece la convivencia.

Este tipo de actuaciones demuestran que la Navidad también se construye desde pequeños gestos que tienen un gran impacto emocional en quienes viven y visitan la ciudad.

Un ejemplo a seguir

Muchos ciudadanos ya señalan esta decoración como un ejemplo de cómo la colaboración —aunque sea indirecta— entre comercio y entorno urbano puede mejorar considerablemente la imagen de Ceuta.

La iluminación de la calle Camoens no solo embellece un soportal: refuerza la identidad del centro, impulsa la actividad económica y aporta valor añadido a la experiencia urbana.

La nueva iluminación y decoración navideña instalada por 100 Montaditos y Granier en la calle Camoens 2 es una iniciativa acertada, positiva y muy bien recibida. Un ejemplo claro de cómo el compromiso del comercio local puede fomentar el espíritu navideño y convertir un espacio cotidiano en un auténtico atractivo para la ciudad.

Ceuta suma así un nuevo rincón que invita a pasear, compartir y disfrutar de la Navidad.