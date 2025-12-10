El expresidente del PNV, Andoni Ortuzar Arruabarrena, se incorporará al consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U., la sociedad matriz de la plataforma de televisión por suscripción Movistar Plus+.

Ortuzar, periodista de formación con experiencia en medios como Deia y EiTB, dejó la presidencia del Euzkadi Buru Batzar en marzo de 2025 tras doce años al frente del principal partido vasco y tras un proceso interno que le impidió optar a la reelección. Desde entonces, ha trabajado como asesor externo en Price Waterhouse Coopers y ha participado en algunos actos internos del PNV.

Maitane Ipiñazar, número dos del partido, ha subrayado que la noticia debe verse con “total normalidad” y ha recordado que Ortuzar “tiene todo el derecho a seguir su recorrido profesional”, destacando su “experiencia y bagaje en medios audiovisuales”.

Junto a Ortuzar, Movistar Plus+ incorpora a su consejo a Marcos Contreras Manrique, consejero de CriteriaCaixa desde 2012, con amplia trayectoria en inversión, gestión empresarial y en sectores regulados. Contreras ha formado parte de los consejos de Banca Cívica, Caser Seguros y Deóleo, y actualmente mantiene asientos en Hidralia y Cetursa Sierra Nevada.

Estas incorporaciones se suman a una renovación casi total del consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital durante 2025, bajo la presidencia de Marc Murtra en Telefónica. Entre los cambios recientes destaca el nombramiento de Javier de Paz como presidente del consejo en marzo, sustituyendo a Sergio Oslé, y la incorporación de Daniel Clivillé, quien reemplaza a Verónica Pascual.

El consejo de Movistar Plus+ se encuentra ahora casi completamente renovado, con la excepción de María Yolanda Barcina Angulo y Rosauro Varo, quienes mantienen sus cargos desde 2016 y 2023 respectivamente.