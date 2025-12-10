La Policía Nacional ha arrestado en España a cinco individuos y ha imputado a cuatro más en Dinamarca por su presunta participación en el secuestro y posterior asesinato de un hombre ocurrido el pasado abril en Mijas (Málaga), con el objetivo de apropiarse de sus criptoactivos.

Según la investigación, el grupo criminal abordó a una pareja y, tras disparar al hombre, los trasladó a una vivienda donde estuvieron retenidos durante varias horas. Durante ese tiempo, los sospechosos habrían intentado acceder a la billetera digital de la víctima para hacerse con sus activos en criptomonedas.

La mujer fue liberada por los captores alrededor de la medianoche, mientras que el hombre permaneció desaparecido hasta que su cuerpo sin vida fue hallado en una zona boscosa del municipio.