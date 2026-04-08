La Agencia Tributaria registra cerca de 1,3 millones de declaraciones hasta las 19:00 horas del primer día. Hacienda prevé comenzar a emitir las primeras devoluciones este mismo viernes.

Los contribuyentes españoles han acudido de forma masiva al inicio de la Campaña de la Renta 2025. Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, hasta las 19:00 horas de este miércoles, 8 de abril, se han presentado un total de 1.288.000 declaraciones. Esta cifra supone un incremento del 9,8% respecto al ejercicio anterior, lo que constata la celeridad de los ciudadanos por formalizar sus obligaciones fiscales, especialmente en aquellos casos con resultado a devolver.

El ritmo de presentaciones ha sido intenso desde el primer minuto del miércoles. De hecho, el pico de actividad se registró poco después de la medianoche, alcanzándose una frecuencia de 2.000 declaraciones por minuto. A media mañana, concretamente a las 10:45 horas, el organismo ya contabilizaba 640.000 documentos registrados.

El auge de la tramitación digital

La consolidación de las herramientas digitales es uno de los factores clave en este inicio de campaña. Destaca especialmente el uso de la herramienta ‘Renta Directa’, a través de la cual se han presentado 279.000 declaraciones, lo que representa un crecimiento exponencial del 191%. Por su parte, la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria ha canalizado 239.000 presentaciones, un 25% más que el año pasado.

Las previsiones totales de la Agencia Tributaria para esta campaña apuntan a un volumen global de 25.251.000 declaraciones, lo que significa un aumento del 2,1% en comparación con el periodo anterior. Aquellos contribuyentes que hayan realizado el trámite por internet en estas primeras horas podrán recibir los ingresos correspondientes a sus devoluciones en apenas 48 horas, a partir de este mismo viernes.

Previsiones de recaudación y devoluciones

En el desglose de las expectativas financieras de la campaña, Hacienda estima que 15.706.000 declaraciones darán derecho a devolución, una cifra que supone un ligero descenso del 2,8% respecto al año pasado. El importe total que el fisco prevé reintegrar a los contribuyentes asciende a 13.271 millones de euros, un 3,2% menos que en el ejercicio precedente.

En el lado opuesto, se proyecta un incremento notable en las declaraciones con resultado positivo para la Administración. Se esperan 7.709.000 declaraciones a ingresar, lo que representa un repunte del 10,3%. En términos de cuantía, el importe total a ingresar se estima en 24.628 millones de euros, un aumento significativo del 18,4% frente a las cifras del año pasado.