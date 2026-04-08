La jornada de este miércoles en el Masters 1.000 de Montecarlo deja resultados inesperados con la eliminación de Medvedev y Musetti. Este jueves regresan Carlos Alcaraz y Jannik Sinner para disputar los octavos de final.

El Masters 1.000 de Montecarlo, primera gran cita de la gira europea sobre tierra batida, ha vivido este miércoles una jornada marcada por los contrastes y las sorpresas mayúsculas. La eliminación de cabezas de serie de la talla de Daniil Medvedev y Lorenzo Musetti ha sacudido un cuadro que este jueves completará sus octavos de final con el esperado regreso a pista de las dos grandes raquetas del momento: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El hundimiento de Medvedev y la resistencia de Zverev

La gran noticia del día ha sido el colapso de Daniil Medvedev. El tenista ruso se despidió del Principado tras caer ante un implacable Matteo Berrettini, quien no concedió ni un solo juego en todo el encuentro, cerrando el marcador con un doble 6-0. Una derrota inusual para un ‘top 10’ que evidencia las dificultades del moscovita en la superficie lenta. Por su parte, Alexander Zverev protagonizó la cara opuesta de la moneda; el alemán rozó la eliminación ante el chileno Cristian Garín, remontando un 5-2 en contra en el tercer set para terminar imponiéndose por 4-6, 6-4 y 7-5.

La jornada también se cobró la víctima de Lorenzo Musetti, quien cedió ante el empuje de Vacherot en dos mangas muy ajustadas. En otros duelos destacados, Casper Ruud cumplió con los pronósticos ante Moutet y el joven brasileño Joao Fonseca sigue asombrando al circuito tras superar a Rinderknech en tres sets.

Resultados de la jornada (Miércoles 8 de abril)

Ganador Perdedor Resultado Matteo Berrettini Daniil Medvedev 6-0, 6-0 Alexander Zverev Cristian Garín 4-6, 6-4, 7-5 Vacherot Lorenzo Musetti 7-6(6), 7-5 Zizou Bergs Andrey Rublev 6-4, 6-1 Joao Fonseca Arthur Rinderknech 7-5, 4-6, 6-3 F. Auger-Aliassime Marin Cilic 7-6(4), 6-3 Casper Ruud Corentin Moutet 7-5, 6-3 Jiri Lehecka Alejandro Tabilo 4-6, 7-6(4), 6-3 Tomas Machac Francisco Cerúndolo 7-6(2), 6-3 T. M. Etcheverry Atmane 3-6, 6-3, 6-2 Hubert Hurkacz Fabian Marozsan 6-2, 6-3 Alexander Blockx Flavio Cobolli 6-3, 6-3

Orden de juego para el jueves 9 de abril: Octavos de final

La actividad no descansa y este jueves se disputarán los octavos de final de forma íntegra. El foco estará puesto en la Pista Central Rainiero III, donde Carlos Alcaraz iniciará su asalto a los cuartos frente al argentino Tomás Martín Etcheverry, un especialista en arcilla. Antes, Jannik Sinner deberá medir sus fuerzas con el checo Machac, verdugo de Cerúndolo.

Pista Central Rainiero III (Desde las 11:00)

Bergs – Zverev

Machac – Sinner

Alcaraz – Etcheverry

– Etcheverry Vacherot – Hurkacz

Pista de los Príncipes (Desde las 11:00)