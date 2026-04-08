La Iglesia católica conmemora este jueves la festividad de Santa Casilda, eremita vinculada a Toledo y Burgos, junto a otras figuras como San Acacio, San Hugo o Santa Valdetrudis.

El Santoral Cristiano señala este 9 de abril una fecha de especial relevancia en la tradición española con la celebración de Santa Casilda. La onomástica, una costumbre profundamente arraigada en nuestra sociedad, permite mantener vivos rituales cotidianos a través de felicitaciones y encuentros que trascienden, en ocasiones, la propia fe religiosa para convertirse en un nexo de unión entre familiares y amigos.

Santa Casilda: de la corte de Toledo al retiro en Burgos

La figura central de esta jornada es Santa Casilda, cuya biografía está marcada por su origen noble y su posterior conversión. Hija del emir de Toledo, nació en el seno de una familia musulmana, pero su vida dio un giro definitivo gracias a su contacto con los prisioneros cristianos de su padre. Casilda, movida por la compasión, socorría a estos cautivos en secreto, proporcionándoles alimento y consuelo en medio de sus penalidades.

Con el paso del tiempo, su inclinación hacia el cristianismo la llevó a abandonar su hogar y trasladarse a tierras de Burgos. Allí abrazó formalmente la fe cristiana y decidió emprender una vida de entrega absoluta a la religión. Optó por un retiro eremítico, caracterizado por la soledad, la oración constante y la penitencia. En este estado de recogimiento permaneció hasta su fallecimiento, ocurrido en el año 1075.

Otros santos que se celebran este 9 de abril

Además de la mencionada santa toledana, el calendario eclesiástico recuerda hoy a otros hombres y mujeres que forman parte de la historia de la Iglesia. La lista de santos y beatos para este jueves incluye nombres de diversa procedencia y época, completando la onomástica de hoy:

San Acacio

Santa Aldegundis

San Eupsiquio

San Gauquerio

San Hugo

San Liborio

San Máximo de Alejandría

Santa Valdetrudis

La celebración del santo sigue siendo una forma sencilla de conectar con las costumbres y de encontrar una excusa en lo cotidiano para el reconocimiento personal. Ya sea a través de una llamada o un mensaje, la tradición de la onomástica persiste como un recordatorio de nuestra herencia cultural y religiosa.