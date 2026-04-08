La Iglesia católica conmemora este jueves la festividad de Santa Casilda, eremita vinculada a Toledo y Burgos, junto a otras figuras como San Acacio, San Hugo o Santa Valdetrudis.
El Santoral Cristiano señala este 9 de abril una fecha de especial relevancia en la tradición española con la celebración de Santa Casilda. La onomástica, una costumbre profundamente arraigada en nuestra sociedad, permite mantener vivos rituales cotidianos a través de felicitaciones y encuentros que trascienden, en ocasiones, la propia fe religiosa para convertirse en un nexo de unión entre familiares y amigos.
Santa Casilda: de la corte de Toledo al retiro en Burgos
La figura central de esta jornada es Santa Casilda, cuya biografía está marcada por su origen noble y su posterior conversión. Hija del emir de Toledo, nació en el seno de una familia musulmana, pero su vida dio un giro definitivo gracias a su contacto con los prisioneros cristianos de su padre. Casilda, movida por la compasión, socorría a estos cautivos en secreto, proporcionándoles alimento y consuelo en medio de sus penalidades.
Con el paso del tiempo, su inclinación hacia el cristianismo la llevó a abandonar su hogar y trasladarse a tierras de Burgos. Allí abrazó formalmente la fe cristiana y decidió emprender una vida de entrega absoluta a la religión. Optó por un retiro eremítico, caracterizado por la soledad, la oración constante y la penitencia. En este estado de recogimiento permaneció hasta su fallecimiento, ocurrido en el año 1075.
Otros santos que se celebran este 9 de abril
Además de la mencionada santa toledana, el calendario eclesiástico recuerda hoy a otros hombres y mujeres que forman parte de la historia de la Iglesia. La lista de santos y beatos para este jueves incluye nombres de diversa procedencia y época, completando la onomástica de hoy:
- San Acacio
- Santa Aldegundis
- San Eupsiquio
- San Gauquerio
- San Hugo
- San Liborio
- San Máximo de Alejandría
- Santa Valdetrudis
La celebración del santo sigue siendo una forma sencilla de conectar con las costumbres y de encontrar una excusa en lo cotidiano para el reconocimiento personal. Ya sea a través de una llamada o un mensaje, la tradición de la onomástica persiste como un recordatorio de nuestra herencia cultural y religiosa.