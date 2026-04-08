La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 9 de abril, el nivel de riesgo por fenómenos costeros y rachas de viento en el sureste peninsular. Las zonas más afectadas serán la costa granadina, el Poniente almeriense y la capital.

La inestabilidad meteorológica marcará la jornada de este jueves en el litoral mediterráneo andaluz. La Aemet ha emitido avisos de nivel amarillo debido a la combinación de fuertes vientos de componente este y un estado del mar alterado, con olas que podrían alcanzar los tres metros de altura.

Previsión en la provincia de Granada

En la costa de Granada, el aviso amarillo por fenómenos costeros entrará en vigor a las 15:00 horas y se mantendrá activo hasta las 22:00 horas. Según las previsiones, se esperan vientos del este con intervalos de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7), lo que provocará un oleaje importante con crestas de dos a tres metros.

Situación en Almería: viento y mala mar

La provincia de Almería presenta un pronóstico más persistente y complejo, afectando especialmente a la capital y a la comarca del Poniente. En estas zonas, los avisos se dividen en dos tipologías:

Fenómenos costeros: El aviso por mala mar comenzará a las 13:00 horas del jueves y se prolongará hasta las 4:00 horas del viernes . Se prevén vientos del este y nordeste de fuerza 7 (50-60 km/h) y olas de hasta tres metros.

El aviso por mala mar comenzará a las del jueves y se prolongará hasta las . Se prevén vientos del este y nordeste de fuerza 7 (50-60 km/h) y olas de hasta tres metros. Fuertes vientos: De forma complementaria, la Aemet ha activado el aviso amarillo por rachas de viento de componente este que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este riesgo se iniciará a las 16:00 horas y se extenderá hasta la medianoche.

Ante estas condiciones, se recomienda precaución en las zonas costeras y evitar actividades náuticas o desplazamientos innecesarios cerca de espigones y acantilados donde el impacto del oleaje sea más severo.