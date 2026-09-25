La Comisión Europea ha descartado la posibilidad de una escasez de hidrocarburos en la región a corto plazo, a pesar de las advertencias de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la gravedad de la actual crisis de suministro de hidrocarburos. Según un portavoz de la Comisión, no existe una crisis inmediata de seguridad del suministro, sino una crisis de precios.

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Francia ha reportado que un 11% de sus gasolineras carecen de gasolina o diésel, lo que llevó al presidente Emmanuel Macron a enviar una carta a Bruselas. Sin embargo, las autoridades comunitarias no consideran necesario adoptar nuevas medidas. La Directiva 2009/119/CE obliga a los Estados miembros a mantener reservas de emergencia de petróleo crudo y sus derivados, lo que proporciona una red de seguridad.

La Comisión Europea supervisa la situación con la ayuda del Grupo de Coordinación del Petróleo, que se reúne periódicamente para garantizar la cooperación entre los Estados miembros. Además, mantiene un diálogo regular con la OPEP para asegurar la estabilidad del mercado energético.

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El precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril debido al conflicto entre Irán y EE.UU. y los ataques de los hutíes a las instalaciones de refino en Arabia Saudí. En respuesta, Macron ha anunciado la disposición de enviar medios militares a la región.

Datos de Eurostat muestran que, aunque la UE importó un volumen similar de petróleo en el segundo trimestre de este año en comparación con 2025, el coste aumentó un 56%. La Comisión ha expresado su preocupación por los planes de EE.UU. de prohibir las exportaciones de diésel, lo que podría afectar a la UE.

Un informe de Transport Environment estima que el encarecimiento del gasóleo cuesta a los europeos 203 millones de euros adicionales al día, afectando especialmente a los conductores de coches diésel y camiones.