El jefe de la diplomacia española critica la postura del Gobierno de Netanyahu frente al pacto entre EE. UU. e Irán y urge a la Unión Europea a suspender el acuerdo de asociación con Israel por «violaciones flagrantes» de derechos humanos.

MADRID – El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha endurecido su tono frente a la gestión del conflicto en Oriente Medio por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu. En declaraciones recientes, el ministro ha lamentado que, mientras la comunidad internacional celebraba el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, el Ejecutivo israelí parece decidido a mantener la ofensiva.

Una tregua «bajo amenaza»

Para el ministro español, el acuerdo alcanzado el pasado miércoles es «muy frágil» y se encuentra bajo una amenaza constante. Albares ha señalado directamente a las recientes incursiones de Israel en territorio libanés como el principal factor de inestabilidad: