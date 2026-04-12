La segunda semana del juicio contra el exministro José Luis Ábalos arranca con la declaración de altos cargos de Adif y Puertos del Estado, además de la expareja de Koldo García, para esclarecer el presunto amaño en los contratos de mascarillas.

MADRID – Tras una primera etapa centrada en las contrataciones de personas vinculadas al entorno personal del exministro, el Tribunal Supremo se adentra desde este lunes en el núcleo de la trama: la gestión de los contratos públicos durante la pandemia. José Luis Ábalos se enfrenta a una petición fiscal de 24 años de prisión, acusado de aprovechar su cargo para beneficiar al empresario Víctor de Aldama.

Los hitos de la semana: de las «chistorras» a los despachos de Adif

La agenda judicial de estos días será determinante para conectar la operativa del Ministerio de Transportes con el presunto cobro de comisiones ilegales. Estos son los puntos calientes: