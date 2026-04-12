La segunda semana del juicio contra el exministro José Luis Ábalos arranca con la declaración de altos cargos de Adif y Puertos del Estado, además de la expareja de Koldo García, para esclarecer el presunto amaño en los contratos de mascarillas.
MADRID – Tras una primera etapa centrada en las contrataciones de personas vinculadas al entorno personal del exministro, el Tribunal Supremo se adentra desde este lunes en el núcleo de la trama: la gestión de los contratos públicos durante la pandemia. José Luis Ábalos se enfrenta a una petición fiscal de 24 años de prisión, acusado de aprovechar su cargo para beneficiar al empresario Víctor de Aldama.
Los hitos de la semana: de las «chistorras» a los despachos de Adif
La agenda judicial de estos días será determinante para conectar la operativa del Ministerio de Transportes con el presunto cobro de comisiones ilegales. Estos son los puntos calientes:
- El testimonio de Patricia Úriz: La expareja de Koldo García es una de las declaraciones más esperadas. Deberá responder sobre el presunto uso de lenguaje en clave detectado por la Guardia Civil:
- «Chistorras»: Billetes de 500 euros.
- «Soles»: Billetes de 200 euros.
- «Lechugas»: Billetes de 100 euros.
- La cúpula de Transportes en el estrado: Cargos de máxima relevancia durante la etapa de Ábalos comparecerán para explicar cómo se tramitaron los contratos de emergencia. Entre ellos destacan:
- Isabel Pardo de Vera: Expresidenta de Adif, investigada por el presunto trato de favor a una expareja del ministro.
- Jesús Manuel Gómez: Exsubsecretario de Transportes, señalado por la Fiscalía como la posible «correa de transmisión» de las órdenes del ministro hacia los entes adjudicadores.