La Audiencia Nacional pone en libertad a los detenidos tras considerar que se vulneró su derecho de defensa al mantener la causa bajo secreto sin detallar los indicios.

Un giro judicial ha sacudido los cimientos de una de las mayores operaciones contra el narcotráfico en España. La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, se ha visto obligada a decretar la libertad provisional para 24 integrantes de la red desmantelada en la operación «Sombra Negra», una organización acusada de introducir 57 toneladas de cocaína en Europa.

Esta decisión no responde a una falta de pruebas, sino a la aplicación de una estricta doctrina del Tribunal Constitucional (TC) que prima el derecho de defensa sobre el secreto de sumario.

El origen del conflicto: El derecho a saber «por qué»

La Sala de lo Penal ha determinado que las defensas de los investigados no contaron con información suficiente para impugnar su entrada en prisión. Según el criterio del TC, reforzado el pasado febrero, no basta con informar al detenido de qué se le acusa de forma genérica; el juez debe:

Concretar las fuentes de prueba (vigilancias, grabaciones, etc.).

(vigilancias, grabaciones, etc.). Facilitar datos identificativos de dichas fuentes, como transcripciones de pinchazos telefónicos o detalles de reuniones específicas.

En este caso, la Sala concluyó que, aunque se les informó de su «participación concreta», no se detalló el contenido de los indicios, dejando a los abogados «a ciegas» para defender la libertad de sus clientes.

Antidroga, en alerta: «Profunda desolación»

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la Fiscalía Antidroga. Fuentes jurídicas consultadas por EFE admiten una «profunda desolación», ya que consideran que el secreto de sumario es una herramienta esencial para combatir estructuras criminales de esta envergadura.

La Fiscalía discrepa de las excarcelaciones y advierte de la necesidad de una reforma legal urgente. Reclaman herramientas propias del siglo XXI, alineadas con la hoja de ruta de la Comisión Europea, para evitar que tecnicismos procesales dejen en la calle a individuos con alto riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

«Sombra Negra»: Un gigante logístico bajo sospecha

La operación, que se desarrolló en dos fases entre Canarias y Andalucía, supuso un golpe histórico a la logística del narco en el Atlántico:

105 detenidos en total.

en total. Incautaciones récord: 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones y tecnología punta como «megadrones».

10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones y tecnología punta como «megadrones». Estructura internacional: Con cabecillas operando desde Dubái («El Tapi»), Marruecos («Escorpión») y Cádiz, controlando la entrada de droga por el río Guadalquivir.

Precedentes peligrosos

Este escenario recuerda al caso de Óscar Sánchez, exjefe de la UDEF en Madrid. En abril del año pasado, el presunto cabecilla de esa trama, Ignacio Torán, también fue excarcelado por motivos similares, aunque volvió a prisión meses después tras aportarse nuevos indicios. Por ahora, los 24 liberados de la «Sombra Negra» permanecerán en libertad sujetos a medidas cautelares mientras continúa la instrucción.