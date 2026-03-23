El fuego calcinó por completo una habitación en la segunda planta; afortunadamente, no se han registrado heridos.

Momentos de tensión los vividos la pasada noche en el corazón de Parres. Un incendio declarado en un establecimiento hotelero de la calle El Texu, en Arriondas, obligó al desalojo preventivo de 40 personas que se encontraban en el inmueble en ese momento.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112 Asturias), el aviso se recibió a las 23:12 horas de este domingo. La rápida intervención de los servicios de extinción evitó que el incidente pasara a mayores, logrando controlar las llamas en poco más de media hora.

Daños materiales y propagación de humo

El fuego se originó, por causas que aún se están investigando, en una de las estancias de la segunda planta. Las consecuencias materiales en el punto de origen son severas:

Habitación calcinada: El cuarto donde se inició el fuego quedó totalmente destruido por las llamas.

El cuarto donde se inició el fuego quedó totalmente destruido por las llamas. Afectación por humo: El hueco de la escalera del hotel sufrió daños debido a la densa columna de humo, lo que obligó a extremar las precauciones durante la evacuación.

Despliegue de emergencias

Para sofocar el incendio y asegurar el edificio, se movilizó un importante contingente de efectivos de la zona oriental:

Cinco dotaciones de Bomberos del parque de Cangas de Onís .

de Bomberos del parque de . Tres dotaciones del parque de Piloña .

del parque de . La operación estuvo supervisada en todo momento por el jefe de zona de Bomberos de Asturias.

A las 23:46 horas, el equipo de extinción dio por controlado el fuego. Pese a la aparatosidad del suceso y al número de personas evacuadas, los servicios sanitarios han confirmado que no hubo que lamentar heridos ni intoxicados por inhalación de humo.