La Lotería Nacional, uno de los juegos de azar con mayor tradición en España, celebró su sorteo ordinario este jueves 11 de diciembre de 2025. Te ofrecemos a continuación los principales premios, incluyendo el Primer y el Segundo Premio, para que puedas comprobar tu décimo.

La Lotería Nacional, dependiente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), ha celebrado su sorteo de este jueves, que reparte el 70% de la recaudación en premios.

Primer Premio (Número principal agraciado): 98217

(Número principal agraciado): Segundo Premio (Número agraciado): 30374

(Número agraciado): Reintegros (Números que recuperan el importe del décimo): 1, 7 y 8