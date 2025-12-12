La Lotería Nacional, uno de los juegos de azar con mayor tradición en España, celebró su sorteo ordinario este jueves 11 de diciembre de 2025. Te ofrecemos a continuación los principales premios, incluyendo el Primer y el Segundo Premio, para que puedas comprobar tu décimo.
La Lotería Nacional, dependiente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), ha celebrado su sorteo de este jueves, que reparte el 70% de la recaudación en premios.
- Primer Premio (Número principal agraciado): 98217
- Segundo Premio (Número agraciado): 30374
- Reintegros (Números que recuperan el importe del décimo): 1, 7 y 8
Atención al Lector: Recordamos que el periódico no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pudieran existir en esta publicación. La única lista oficial válida y la fuente de verificación de los premios es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.