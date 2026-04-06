Francisca Muñoz presenta informes médicos de urgencia para evitar su declaración en la comisión de investigación. El PP tacha de «insuficientes» las justificaciones y pedirá informes jurídicos y sanitarios adicionales.

Por segunda vez en cuatro meses, Francisca Muñoz, esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, no ha acudido a su cita en la comisión de investigación del Senado sobre el «caso Koldo». La Mesa de la comisión se ha visto obligada a suspender la sesión prevista para esta tarde tras recibir un nuevo parte médico que acredita un empeoramiento de su estado de salud.

Informes médicos bajo sospecha

La defensa de Muñoz sostiene que su ausencia está plenamente justificada. Según fuentes cercanas, se han presentado informes de la sanidad pública que reflejan una «agravación de su patología previa», incluyendo un documento firmado este mismo lunes por un facultativo de urgencias en el que se explicita que su condición física le impide comparecer.

Sin embargo, el presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), no ha ocultado sus recelos:

Ha calificado el documento sanitario, fechado ayer domingo en un centro de Valtierra (Navarra) , como «insuficiente» .

, como . Ha afirmado que el texto le suscita «dudas más que razonables» .

. Ante esta situación, la Mesa ha acordado solicitar informes jurídicos y consultar a otros doctores para verificar la validez de la excusa presentada.

¿Por qué quiere el Senado que declare?

Aunque Francisca Muñoz (citada en los informes de la UCO como «Paqui») no está investigada judicialmente, su nombre aparece vinculado a la trama a través de la empresa Servinabar. Los senadores del PP buscan aclarar:

Gastos con tarjeta: Su aparición en los registros de una tarjeta premium de la citada empresa investigada. Vínculos laborales: Su papel como trabajadora y socia de la cooperativa Noran, conectada con la presunta trama navarra del caso Koldo.

El contexto judicial

Esta nueva incomparecencia se produce en un momento crítico: mañana comienza en el Tribunal Supremo el juicio por los presuntos amaños en la compra de mascarillas durante la pandemia, el origen de toda la investigación.

Mientras que Santos Cerdán sí figura como investigado judicialmente, siempre ha mantenido que su esposa no tiene «nada que ver» con el asunto. No obstante, al tratarse de una comisión parlamentaria, la asistencia es obligatoria, por lo que la Mesa deberá decidir ahora qué medidas tomar si los nuevos informes jurídicos no avalan la ausencia de Muñoz.