La candidata del PSOE-A rechaza la abstención para que Juanma Moreno gobierne en solitario y propone reeditar la alianza con Por Andalucía. Sitúa la gestión sanitaria del SAS como el eje crítico de su campaña.

A poco más de un mes para las elecciones autonómicas del 17M, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha marcado distancias insalvables con el Partido Popular. En una entrevista en RNE, la candidata socialista ha rechazado de plano apoyar o facilitar una investidura de Juanma Moreno, incluso si el objetivo fuera evitar la entrada de Vox en el Palacio de San Telmo.

«Modelos opuestos» y el cordón a la derecha

Montero ha argumentado que el PSOE y el PP representan «modelos distintos de sociedad», lo que invalida cualquier tipo de coalición o pacto de gobernabilidad. Para la líder socialista, la única forma de evitar «comportamientos dictatoriales» derivados de la llegada de la ultraderecha a las instituciones es la movilización del voto progresista.

El «antídoto» contra Vox: Montero sitúa a las fuerzas de izquierda como el único «dique» real.

Montero sitúa a las fuerzas de izquierda como el único «dique» real. Alianzas preferentes: Se ha mostrado abierta a formar un Gobierno de coalición con Por Andalucía (liderada por Antonio Maíllo), una fórmula que considera «óptima» basándose en experiencias previas con IU o el Partido Andalucista.

La sanidad, «el caso de negligencia más grave»

El eje central de la campaña socialista será la defensa de los servicios públicos, con un ataque frontal a la gestión sanitaria de la Junta. Montero ha sido especialmente dura al referirse a los fallos en los cribados de cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que afectarían a más de 4.000 mujeres.

«Es la negligencia más grave que ha habido en el sistema sanitario. Se ha tratado a las mujeres con desdén y revictimización; se enteraron de que tenían un cáncer tiempo después sin que nadie les diera explicaciones», ha denunciado la candidata.

Financiación «singular» y estrategia de campaña

En clave económica, Montero ha defendido su modelo de financiación autonómica, calificándolo de «singular para el conjunto de territorios». Ha destacado que, bajo este esquema, Andalucía recibe más fondos que Cataluña, restando importancia al debate sobre la ordinalidad.

Finalmente, la candidata ha lamentado la «deshumanización» que, a su juicio, sufre tanto ella como el presidente Pedro Sánchez por parte de la derecha. Frente a los «bulos y mentiras» que atribuye al PP, Montero asegura que hará una campaña basada en propuestas sobre vivienda, dependencia y educación pública, evitando entrar en el ataque personal hacia Moreno Bonilla.