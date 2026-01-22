La Policía Nacional investiga un suceso ocurrido este jueves en Fuengirola, donde un hombre de 36 años presuntamente mató a su padre y hirió gravemente a su madre antes de precipitarse desde la azotea del inmueble, según las primeras hipótesis policiales.

El aviso llegó a la sala del 091 alrededor de las 08:50, cuando se informó sobre la muerte de dos hombres de 65 y 36 años en la Avenida de los Boliches. La madre, de 63 años, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario con heridas de arma blanca y se encuentra en estado grave.

De acuerdo con las pesquisas iniciales, el presunto agresor atacó a sus padres con un arma blanca antes de lanzarse desde un segundo piso a un patio interior. Para rescatar el cuerpo del hombre, los agentes tuvieron que derribar la puerta de la vivienda, ya que los vecinos no se encontraban en el lugar.

Los cadáveres del padre y del hijo, así como la madre herida, han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga para la realización de las correspondientes autopsias. Aunque será el informe forense el que determine con precisión las causas de la muerte, el padre presentaba numerosas heridas incisas y punzantes.

Una vecina fue la que alertó al 091, y fueron los agentes quienes encontraron al padre fallecido y a la madre herida. Otro hijo del matrimonio habría sido testigo de la caída de su hermano, aunque las fuentes policiales no han precisado más detalles debido a que la investigación se encuentra en una fase muy inicial.

El lugar ha sido acordonado y la Policía, a través del Grupo de Homicidios y Científica, sigue recabando pruebas y huellas para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.