El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado por segunda vez el archivo de la investigación sobre el espionaje con el programa Pegasus a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, al constatar la falta de cooperación de Israel en la causa.

En un auto notificado este jueves, el magistrado señala que la “frustración de la ejecución” de las comisiones rogatorias cursadas a Israel impide avanzar en la investigación y atribuir los hechos a una persona concreta, lo que le lleva a decretar el sobreseimiento provisional del procedimiento.

La causa investiga el espionaje sufrido entre 2020 y 2021 por el presidente del Ejecutivo y por los entonces ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas. Según la denuncia del Gobierno, el teléfono de Pedro Sánchez fue infectado en cinco ocasiones durante ese periodo.

El juez Calama ya había archivado la investigación en julio de 2023 debido a la “absoluta” falta de cooperación jurídica por parte de Israel. No obstante, el procedimiento fue reabierto en abril de 2024 tras la recepción de nueva información procedente de Francia, relacionada con una causa abierta en 2021 por múltiples infecciones con Pegasus a teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas, asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como a miembros del Gobierno francés, incluidos ministros y diputados.

Pese a estos nuevos datos, el magistrado concluye ahora que la ausencia de respuesta efectiva por parte de las autoridades israelíes vuelve a bloquear la investigación. Los hechos investigados se produjeron, además, en un contexto de especial tensión diplomática entre España y Marruecos, lo que incrementó la relevancia política y judicial del caso.

Con este segundo archivo, la investigación queda de nuevo paralizada a la espera de una eventual cooperación internacional que permita esclarecer la autoría del espionaje.