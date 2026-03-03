El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, condiciona la «reconciliación nacional» a la salida de prisión del exmandatario y de Cilia Flores, actualmente recluidos en Nueva York.

En un pronunciamiento que marca un punto de tensión en la nueva etapa política de Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, exigió este martes la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos cumplen hoy dos meses bajo custodia estadounidense tras la histórica operación militar que logró su captura en la capital venezolana a principios de año.

A través de su canal oficial de Telegram, Padrino López afirmó que, aunque el país ha iniciado una fase de diplomacia bajo el mandato interino de Delcy Rodríguez, la estabilidad plena de la nación depende del retorno de Maduro.

«Las heridas solo podrán sanarse con la liberación de Maduro y Flores, así como con el levantamiento de todas las sanciones. Venezuela merece un camino de prosperidad y paz», manifestó el jefe militar en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El complejo escenario judicial en Nueva York

Mientras en Caracas la FANB presiona por su libertad, en Nueva York el proceso judicial sigue su curso. Nicolás Maduro enfrenta cargos graves que incluyen:

Narcoterrorismo. Conspiración para importar cocaína. Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Por su parte, Cilia Flores enfrenta cuatro cargos relacionados con conspiración y posesión de armamento. La defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, denunció recientemente un bloqueo financiero por parte de la OFAC, que impide al exmandatario utilizar fondos venezolanos para costear su representación legal.

Un gobierno dividido entre la diplomacia y la lealtad

Desde la captura de Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha mantenido una postura pragmática, retomando las relaciones con Washington y estableciendo una «cooperación fluida». Sin embargo, el comunicado de la FANB deja claro que el ala militar sigue supeditando la «paz y estabilidad» a la liberación de los detenidos.