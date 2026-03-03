El portavoz socialista, Juan Espadas, exige al PP que apoye una declaración institucional de condena tras el altercado con Sarah Santaolalla: «No podemos permitirlo».

MADRID – El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado este martes que emprenderá acciones legales contra el agitador Vito Quiles tras el incidente ocurrido ayer a las puertas de la Cámara Alta. Según ha denunciado el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, la colaboradora de televisión Sarah Santaolalla fue víctima de una «agresión física» y un «hostigamiento» que obligó a intervenir a la Policía Nacional.

Los hechos se produjeron el pasado lunes, cuando Santaolalla salía de un acto con motivo del 8 de marzo. Según el relato de los socialistas, Quiles habría provocado y acosado a la comunicadora, poniendo en riesgo su integridad y la de varios senadores que intentaron mediar para protegerla.

Una respuesta institucional frente al 8M

Espadas ha sido tajante durante su comparecencia en rueda de prensa, calificando lo sucedido como un acto «absolutamente intolerable». El dirigente andaluz ha vinculado la gravedad de los hechos con la proximidad del Día Internacional de la Mujer:

«Hace falta que la sociedad se pronuncie, más en el marco del 8 de marzo. El peso de la ley debe caer sobre quienes cometieron estos actos», subrayó Espadas.

El foco sobre el Partido Popular

Además de la denuncia judicial, el PSOE presentará este mismo martes una declaración institucional en el Pleno del Senado para condenar la violencia física y el acoso a profesionales. Esta maniobra pone la pelota en el tejado del Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en la cámara.

Espadas ha pedido directamente a los populares que «estén a la altura», recordando que hace apenas dos semanas el PP rechazó una moción similar en defensa de periodistas hostigados por perfiles de extrema derecha. Para el portavoz socialista, el comportamiento de Quiles le ha hecho merecedor de ser considerado persona ‘non grata’ en las instalaciones parlamentarias.