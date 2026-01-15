La fortuna ha vuelto a repartirse en Europa con la celebración del sorteo de EuroDreams de este jueves, 15 de enero de 2026. Este sorteo transnacional, que une a nueve países europeos, ofrece la posibilidad de obtener premios en forma de pagos mensuales, convirtiéndose en uno de los juegos más atractivos de Loterías y Apuestas del Estado.

Combinación ganadora de EuroDreams

Los números premiados en el sorteo de esta noche han sido:

• Números: 01, 05, 09, 10, 30 y 35

• Sueño (Dream): 2

Los premios: «Sueldos» para toda la vida

A diferencia de otros sorteos que entregan un pago único, EuroDreams destaca por sus premios en formato de renta mensual:

1. Primera Categoría (6+1 aciertos): Un sueldo de 20.000 euros al mes durante 30 años (un total de 7,2 millones de euros).

2. Segunda Categoría (6+0 aciertos): Un sueldo de 2.000 euros al mes durante 5 años (120.000 euros en total).

3. Resto de categorías: Premios fijos que van desde el reintegro (2,50 €) hasta los 120 euros, dependiendo del número de aciertos.

Nota informativa: Los resultados expuestos son de carácter provisional. Se recomienda a todos los participantes verificar sus boletos a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en los puntos de venta autorizados para confirmar cualquier premio y gestionar su cobro.

