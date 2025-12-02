El Ministerio Público considera que la caída del sistema del Servicio Andaluz de Salud fue causada por una «avalancha de peticiones» y determina que no hay indicios de delito ni manipulación intencionada de los historiales médicos.

La Fiscalía de Sevilla ha dictaminado el archivo de la denuncia presentada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) sobre un supuesto borrado de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La fiscalía concluye que no existen indicios de delitos de descubrimiento o revelación de secreto, ni daños informáticos, según confirmaron fuentes de la Fiscalía a EFE y adelantó el periódico ABC.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, presentó la denuncia el pasado 21 de octubre, alegando la posible existencia de delitos de infidelidad en la custodia de documentos, daño contra la intimidad y falta de integridad en el ejercicio de la función pública, una denuncia a la que se sumó el Defensor del Paciente.

El borrado nunca se produjo

El decreto de archivo de la fiscalía determina que el borrado de historiales que denunció la asociación nunca se produjo. La supuesta desaparición de pruebas, como mamografías o ecografías de plataformas como Clic Salud o Diraya, fue en realidad un fallo del sistema.

Según el texto, la caída de los servidores fue «fruto de la saturación de los mismos, al no ser capaces de dar acceso a la cantidad de solicitudes de visionados de las imágenes correspondiente al módulo de servicio a los ciudadanos», lo que se describe como una «avalancha de peticiones».

La fiscalía resalta que:

Los datos clínicos de la historia médica de las denunciantes son «íntegros, auténticos y coincidentes».

«No existe constancia técnica ni documental de que se haya producido un borrado intencionado, un error de manipulación humana o una decisión contraria a los procedimientos clínicos establecidos».

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, había negado previamente el supuesto borrado. Amama había detectado los problemas en el programa de cribado del cáncer de mama unas semanas antes de presentar la denuncia.