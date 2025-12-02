La lotería celebra el sorteo de La Primitiva y El Joker. El premio principal de El Joker asciende a un millón de euros.

El sorteo de La Primitiva se celebró este lunes 1 de diciembre de 2025 a las 21:30 horas. A continuación, se detalla la combinación ganadora y los números clave del sorteo, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado:

Tipo de Número Combinación Combinación Ganadora 02, 16, 28, 38, 41, 47 Complementario 08 Reintegro 6 Joker 5428533

La Primitiva: comprueba el resultado y el número del Joker del sorteo del lunes 1 de diciembre de 2025

Premios del Joker

Junto con La Primitiva, el sorteo incluye el juego El Joker, que ofrece premios adicionales si se aciertan todas o parte de las cifras del número asociado:

Categoría Joker Premio 1ª (todas las cifras) 1.000.000,00 € 2ª (6 primeras o 6 últimas cifras) 10.000,00 € 3ª (5 primeras o 5 últimas cifras) 1.000,00 € 4ª (4 primeras o 4 últimas cifras) 300,00 € 5ª (3 primeras o 3 últimas cifras) 50,00 € 6ª (2 primeras o 2 últimas cifras) 5,00 € 7ª (primera o última cifra) 1,00 €

Información del sorteo

El sorteo de La Primitiva se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados a las 21:30 horas, aunque también se puede participar en el sorteo diario o el sorteo semanal.