La lotería celebra el sorteo de La Primitiva y El Joker. El premio principal de El Joker asciende a un millón de euros.
El sorteo de La Primitiva se celebró este lunes 1 de diciembre de 2025 a las 21:30 horas. A continuación, se detalla la combinación ganadora y los números clave del sorteo, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado:
|Tipo de Número
|Combinación
|Combinación Ganadora
|02, 16, 28, 38, 41, 47
|Complementario
|08
|Reintegro
|6
|Joker
|5428533
La Primitiva: comprueba el resultado y el número del Joker del sorteo del lunes 1 de diciembre de 2025
La lotería celebra el sorteo de La Primitiva y El Joker. El premio principal de El Joker asciende a un millón de euros.
El sorteo de La Primitiva se celebró este lunes 1 de diciembre de 2025 a las 21:30 horas. A continuación, se detalla la combinación ganadora y los números clave del sorteo, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado:
|Tipo de Número
|Combinación
|Combinación Ganadora
|02, 16, 28, 38, 41, 47
|Complementario
|08
|Reintegro
|6
|Joker
|5428533
Premios del Joker
Junto con La Primitiva, el sorteo incluye el juego El Joker, que ofrece premios adicionales si se aciertan todas o parte de las cifras del número asociado:
|Categoría Joker
|Premio
|1ª (todas las cifras)
|1.000.000,00 €
|2ª (6 primeras o 6 últimas cifras)
|10.000,00 €
|3ª (5 primeras o 5 últimas cifras)
|1.000,00 €
|4ª (4 primeras o 4 últimas cifras)
|300,00 €
|5ª (3 primeras o 3 últimas cifras)
|50,00 €
|6ª (2 primeras o 2 últimas cifras)
|5,00 €
|7ª (primera o última cifra)
|1,00 €
Información del sorteo
El sorteo de La Primitiva se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados a las 21:30 horas, aunque también se puede participar en el sorteo diario o el sorteo semanal.
Nota: La única lista oficial válida de los resultados de La Primitiva es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El periódico no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en este artículo.