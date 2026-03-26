El presunto agresor disparó contra su propia familia en una pedanía de la provincia. La víctima mortal es su cuñada, mientras que su hermano permanece ingresado en estado de gravedad.

Un amplio dispositivo de la Guardia Civil trata de localizar a estas horas a un hombre como presunto autor de un tiroteo mortal ocurrido este miércoles en la provincia de Almería. El suceso se ha cobrado la vida de una mujer, cuñada del atacante, y ha dejado herido de gravedad al hermano del sospechoso, quien se encuentra hospitalizado bajo pronóstico reservado.

Un violento conflicto familiar

Los hechos se desencadenaron en una vivienda de una pedanía almeriense tras lo que parece haber sido una fuerte disputa familiar. Según las primeras investigaciones, el agresor abrió fuego contra sus familiares directos antes de emprender la huida.

Las asistencias sanitarias que se desplazaron al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer, que falleció prácticamente en el acto debido a los impactos de bala. El hermano del presunto asesino fue estabilizado y trasladado de urgencia a un centro hospitalario de la capital, donde lucha por su vida tras ser intervenido quirúrgicamente.

Dispositivo de búsqueda y captura

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha activado un protocolo de búsqueda que incluye controles en las principales vías de comunicación de la provincia y el despliegue de unidades especializadas. Se cree que el sospechoso podría estar armado, por lo que las autoridades han pedido extremar las precauciones.

Identificación: El sospechoso ha sido plenamente identificado por el entorno familiar, lo que facilita las labores de búsqueda.

El sospechoso ha sido plenamente identificado por el entorno familiar, lo que facilita las labores de búsqueda. Móvil del crimen: Los investigadores se centran ahora en reconstruir las horas previas al tiroteo para esclarecer las causas que motivaron el ataque, aunque todo apunta a un conflicto de carácter privado.

Los investigadores se centran ahora en reconstruir las horas previas al tiroteo para esclarecer las causas que motivaron el ataque, aunque todo apunta a un conflicto de carácter privado. Zona de rastreo: El operativo se extiende por diversas localidades del interior y la costa almeriense, ante la posibilidad de que el fugitivo intente abandonar la región.

El juzgado de guardia ha decretado el secreto de las actuaciones mientras se espera que el operativo culmine con la detención del presunto fratricida en las próximas horas.