El juzgado investiga los flujos de dinero de ‘Análisis Relevante’, la firma que abonó honorarios al expresidente del Gobierno por asesoramientos relacionados con la aerolínea.

Un nuevo movimiento judicial sacude el ‘caso Plus Ultra’. El juzgado que instruye la causa ha ordenado el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de la consultora Análisis Relevante. Esta decisión se produce tras detectar pagos efectuados por dicha sociedad al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en concepto de asesoría profesional vinculada a la polémica aerolínea.

El rastro del dinero bajo sospecha

La investigación se centra en determinar si los fondos utilizados por la consultora para remunerar al expresidente tienen un origen lícito o si forman parte de la presunta trama de irregularidades en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra.

Pagos a Zapatero: Se investigan los contratos de asesoramiento que el expresidente mantuvo con la consultora.

Se investigan los contratos de asesoramiento que el expresidente mantuvo con la consultora. Origen de los fondos: El magistrado busca esclarecer si Análisis Relevante actuó como una sociedad interpuesta para canalizar fondos provenientes de inversores venezolanos vinculados a la aerolínea.

El magistrado busca esclarecer si Análisis Relevante actuó como una sociedad interpuesta para canalizar fondos provenientes de inversores venezolanos vinculados a la aerolínea. Medida cautelar: El bloqueo de cuentas busca evitar el movimiento de capitales mientras se analiza la trazabilidad de los ingresos y gastos de la firma.

Un rescate bajo la lupa judicial

El ‘caso Plus Ultra’ investiga la presunta malversación y prevaricación en la concesión de ayudas públicas por parte de la SEPI durante la pandemia a una compañía cuya solvencia y carácter «estratégico» han sido cuestionados desde el inicio.

La aparición del nombre de Rodríguez Zapatero en los registros contables de la consultora añade una nueva dimensión política al caso. Fuentes cercanas al expresidente defienden la legalidad de sus servicios profesionales, asegurando que se trataron de labores de mediación y asesoría privada estrictamente declaradas.

Próximos pasos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya analiza la documentación bancaria intervenida tras la orden de bloqueo. Se espera que en las próximas semanas el juez cite a declarar a los responsables de la consultora para que justifiquen el propósito de los pagos y la procedencia del capital.