Este domingo 5 de abril de 2026 se presenta como una jornada de renovación y nuevas perspectivas. Los astros configuran un panorama energético favorable para la reflexión y los planes futuros, especialmente con la influencia dominical que invita al descanso productivo.
Las configuraciones planetarias de hoy sugieren que es momento de equilibrar las emociones y tomar decisiones importantes. La energía cósmica favorece los encuentros familiares y las conversaciones profundas que pueden marcar un antes y un después.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu energía natural se ve potenciada este domingo. Es momento de canalizar esa fuerza hacia proyectos que realmente te apasionen.
- Color: Rojo intenso
- Amor: Conversaciones sinceras fortalecen la relación
- Salud: Practica ejercicio moderado
- Dinero: Revisa tus gastos del mes
- Número de la suerte: 8
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad que tanto buscas está al alcance. Hoy es un día perfecto para consolidar bases sólidas en todos los ámbitos.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Demuestra tu cariño con gestos simples
- Salud: Cuida tu alimentación
- Dinero: Oportunidad de ahorro importante
- Número de la suerte: 15
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente inquieta encuentra hoy las respuestas que buscaba. La comunicación será tu mejor herramienta para resolver conflictos pendientes.
- Color: Amarillo dorado
- Amor: Expresa tus sentimientos sin temor
- Salud: Relaja la tensión mental
- Dinero: Evalúa nuevas inversiones
- Número de la suerte: 23
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Las emociones fluyen de manera equilibrada. Tu intuición te guía hacia decisiones acertadas en el ámbito familiar.
- Color: Plata lunar
- Amor: Momentos íntimos muy especiales
- Salud: Hidrátate correctamente
- Dinero: Planifica gastos familiares
- Número de la suerte: 7
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu carisma brilla con luz propia hoy. Es el momento ideal para liderar proyectos importantes y mostrar tu verdadero potencial.
- Color: Naranja vibrante
- Amor: Organiza una cita romántica
- Salud: Energía en su máximo nivel
- Dinero: Posibles ingresos extra
- Número de la suerte: 31
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La organización y el método te llevan hacia el éxito. Hoy puedes resolver varios asuntos pendientes de forma eficiente.
- Color: Azul marino
- Amor: Escucha activamente a tu pareja
- Salud: Mantén rutinas saludables
- Dinero: Controla los gastos innecesarios
- Número de la suerte: 12
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio y la armonía dominan tu día. Las relaciones sociales se fortalecen y encuentras el balance perfecto entre dar y recibir.
- Color: Rosa suave
- Amor: Comparte actividades creativas
- Salud: Busca espacios de tranquilidad
- Dinero: Invierte en tu bienestar
- Número de la suerte: 19
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intensidad emocional se canaliza de forma positiva. Hoy puedes transformar situaciones complejas en oportunidades de crecimiento.
- Color: Púrpura profundo
- Amor: Profundiza en la conexión emocional
- Salud: Libera tensiones acumuladas
- Dinero: Analiza inversiones a largo plazo
- Número de la suerte: 26
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Tu espíritu aventurero encuentra nuevos horizontes. Es tiempo de expandir tus conocimientos y explorar territorios desconocidos.
- Color: Turquesa brillante
- Amor: Planifica escapadas románticas
- Salud: Ejercítate al aire libre
- Dinero: Oportunidades en el extranjero
- Número de la suerte: 33
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La perseverancia da sus frutos. Tus esfuerzos constantes comienzan a mostrar resultados tangibles y satisfactorios.
- Color: Gris elegante
- Amor: Construye bases sólidas
- Salud: Fortalece tu sistema inmune
- Dinero: Consolida tu posición financiera
- Número de la suerte: 14
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu originalidad marca la diferencia. Hoy las ideas innovadoras fluyen con facilidad y pueden materializarse en proyectos exitosos.
- Color: Violeta eléctrico
- Amor: Sorprende con tu creatividad
- Salud: Experimenta con nuevas rutinas
- Dinero: Considera inversiones tecnológicas
- Número de la suerte: 21
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La sensibilidad y la intuición son tus guías principales. Confía en tu instinto para tomar decisiones importantes durante esta jornada.
- Color: Azul océano
- Amor: Conecta a nivel espiritual
- Salud: Practica meditación o yoga
- Dinero: Sigue tu intuición financiera
- Número de la suerte: 29
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Consejo astral para hoy
Este domingo 5 de abril invita a la reflexión constructiva y al fortalecimiento de los vínculos afectivos. Los astros sugieren que es momento de equilibrar las responsabilidades con el descanso, aprovechando la energía dominical para recargar fuerzas y planificar la semana que comienza. La clave del día está en mantener una actitud receptiva ante los cambios y confiar en que cada experiencia, positiva o desafiante, contribuye al crecimiento personal.