El joven que predijo la borrasca Filomena mediante el método de las cabañuelas advierte de un periodo de temperaturas extremas que afectará especialmente al tercio este peninsular y a Baleares, en sintonía con las previsiones oficiales del organismo público.

La estabilidad atmosférica y el aumento progresivo de las temperaturas consolidan la llegada de la tercera gran ola de calor de la época estival en España. El joven aficionado a la meteorología Jorge Rey, conocido por anticipar la borrasca Filomena a través del método tradicional de las cabañuelas, ha coincidido con el diagnóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) al señalar que el tramo más caluroso de esta temporada se experimentará entre los días 11 y 20 de julio. Esta previsión, difundida a través de un vídeo en redes sociales, alerta sobre un periodo de calor intenso que pondrá a prueba la resistencia del país en plena temporada vacacional.

El pronóstico de Jorge Rey para el periodo álgido de julio

Jorge Rey ha analizado los factores que definirán las próximas jornadas, apuntando que el intervalo comprendido entre el 11 y el 20 de julio concentrará los registros térmicos más elevados de lo que va de verano. El joven, que ya había avanzado este cambio de tendencia semanas atrás, ratifica ahora sus proyecciones coincidiendo con el criterio de los expertos de la AEMET.

Este incremento térmico generalizado dibuja un escenario de verano intenso que amenaza con aproximarse a cifras de récord. La coincidencia entre los métodos tradicionales de Rey y los modelos científicos de la agencia estatal ha despertado un notable interés en las plataformas digitales, donde los usuarios siguen de cerca las advertencias ante unas jornadas que requerirán de máxima precaución por parte de la ciudadanía.

La previsión oficial de la AEMET y las zonas más afectadas

De acuerdo con la información facilitada por la AEMET, se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del territorio nacional, caracterizada por cielos poco nubosos o completamente despejados. No obstante, un sistema de bajas presiones localizado al noroeste de la Península introducirá cielos nubosos y la probabilidad de precipitaciones ocasionales en el oeste de Galicia, así como intervalos de nubes medias y altas en otras áreas del norte y noroeste.

Durante las horas de la tarde, se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en el noroeste de la Península, con chubascos y tormentas ocasionales en el interior de Galicia y Asturias. Estos fenómenos meteorológicos podrían ser localmente fuertes, acompañados de granizo, en zonas del Valle del Ebro, el Pirineo occidental y sus aledaños. Por otra parte, se prevé la presencia de calima en el tercio este peninsular y el archipiélago balear.

En lo que respecta al comportamiento de los termómetros:

Temperaturas en ascenso: Se registrarán subidas en el tercio sur, Baleares, la Comunidad Valenciana y sus zonas limítrofes. Los valores superarán los 35 grados en Baleares, el tercio este peninsular, el Valle del Guadalquivir, la meseta sur y Alborán, alcanzando puntualmente los 38 grados en Mallorca y en regiones del nordeste. Las temperaturas mínimas también experimentarán un ascenso en el nordeste, no bajando de los 20 grados en el litoral mediterráneo y el tercio nordeste peninsular.

Se registrarán subidas en el tercio sur, Baleares, la Comunidad Valenciana y sus zonas limítrofes. Los valores superarán los 35 grados en Baleares, el tercio este peninsular, el Valle del Guadalquivir, la meseta sur y Alborán, alcanzando puntualmente los 38 grados en Mallorca y en regiones del nordeste. Las temperaturas mínimas también experimentarán un ascenso en el nordeste, no bajando de los 20 grados en el litoral mediterráneo y el tercio nordeste peninsular. Temperaturas en descenso: Las máximas experimentarán una bajada en gran parte del extremo norte peninsular, un descenso que será especialmente notable en el Cantábrico oriental. Las temperaturas mínimas registrarán descensos en el resto de la mitad norte y en la meseta sur, manteniéndose con pocos cambios en las demás regiones.

Alertas activadas y régimen de vientos

Ante este panorama meteorológico, las alertas permanecen activadas debido a las temperaturas significativamente elevadas en el archipiélago balear y en el tercio este de la Península, así como por la posibilidad de chubascos y tormentas de fuerte intensidad en las inmediaciones del Ebro y el Pirineo occidental.

En el apartado de vientos, se prevé un comportamiento moderado de componente oeste en los litorales del sur de la Península, y de componente sur en la costa oeste de Galicia. En el resto de la Península predominará el viento flojo con componentes oeste y sur, a excepción del Cantábrico, donde soplará del norte, y de la fachada oriental, que registrará vientos del este. En el archipiélago canario se espera alisio moderado, mientras que en Baleares el viento soplará de flojo a moderado del este, rolando posteriormente a dirección sur.