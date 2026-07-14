MELILLA — Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes por la mañana a un individuo en Melilla en el transcurso de una nueva operación contra el terrorismo yihadista, la cuarta registrada en la ciudad autónoma en lo que va de año.

La operación, coordinada y dirigida bajo la tutela de la Audiencia Nacional, se encuentra bajo estricto secreto de sumario, por lo que no han trascendido de manera oficial las imputaciones concretas ni el perfil del arrestado.

Fuerte despliegue y registro en Horcas Coloradas

Según pudo constatar EFE en el lugar de los hechos, el operativo policial se ha desplegado a primera hora de este martes en una pequeña vivienda unifamiliar situada en la carretera de Horcas Coloradas, dentro del barrio periférico del Monte María Cristina, un área colindante con la planta incineradora de residuos de la ciudad autónoma.

La intervención ha contado con una notable presencia de agentes provistos de pasamontañas y equipamiento táctico, quienes han procedido a registrar la vivienda durante algo más de una hora. Del interior del domicilio se han incautado de una caja de cartón que contenía diversos efectos intervenidos para su posterior estudio pericial.

Minutos después de las 11:00 horas, la Policía Nacional ha dado por concluido el registro y ha procedido a trasladar al detenido, que llevaba el rostro cubierto por una tela para proteger su identidad, hacia las dependencias de la Jefatura Superior de Policía. Previamente, y de acuerdo con el protocolo policial, los agentes lo han conducido durante unos minutos a un centro de salud de la zona para someterlo a un preceptivo examen médico de control.

CONTEXTO DE LA AMENAZA: CUATRO OPERACIONES EN 2026

Con este nuevo arresto, la cifra de personas detenidas en Melilla por su supuesta implicación en redes yihadistas asciende a once en lo que va de año. La constante actividad policial en la ciudad autónoma dibuja la siguiente cronología en los meses previos: