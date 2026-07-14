La jueza de Instrucción decreta el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del presunto autor de una violación cometida en la Vuelta del Castillo de Pamplona. La causa penal será asumida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer tras la inhibición de la magistrada de guardia.

La titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, en funciones de guardia, ha decretado la medida de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido en relación con una presunta agresión sexual con penetración perpetrada durante las fiestas de San Fermín. Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la jueza instructora de guardia se inhibirá del conocimiento de la causa, la cual pasará a ser asumida por la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del mismo Tribunal de Instancia de la capital navarra.

El suceso investigado tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado, en torno a las 4:45 horas, en el entorno de la Vuelta del Castillo, una conocida zona de Pamplona. Tras registrarse la agresión sexual, el presunto autor fue arrestado por las fuerzas de seguridad y ha permanecido bajo custodia hasta su puesta a disposición judicial, que ha concluido con la orden de su inmediato ingreso en prisión.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona aprobó una declaración institucional de urgencia en la que manifestó su total rechazo y condena explícita hacia esta agresión. Asimismo, la corporación municipal quiso trasladar su absoluto apoyo y solidaridad tanto a la mujer afectada como a su entorno más cercano, solicitando a su vez el máximo respeto de la ciudadanía para preservar los derechos fundamentales y la intimidad de la víctima.

Por su parte, el tejido social de la ciudad ha convocado movilizaciones en señal de repulsa. El Movimiento Feminista de Iruñerria ha convocado una concentración de protesta en la plaza del Castillo para denunciar las agresiones sexistas que se han registrado en lo que va de fiestas de San Fermín.

En el plano de prevención y atención ciudadana, se han dado a conocer los datos de afluencia al punto de información sobre agresiones sexistas que se encuentra habilitado en la plaza del Castillo. Durante las presentes fiestas, un total de 9.768 personas han acudido a este espacio informativo. Esta cifra representa un descenso del 23,4% en comparación con los datos registrados en el año 2025, período en el que se contabilizó la asistencia de 12.750 usuarios.