BARCELONA — La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en una operación que se ha saldado con la detención de quince personas en Cataluña. Los detenidos captaban a sus víctimas en Sudamérica valiéndose de su vulnerabilidad para trasladarlas a España bajo falsas promesas de empleo.

La investigación, que permanecía abierta desde diciembre de 2025, se inició gracias al testimonio de una de las víctimas, quien logró denunciar las prácticas de este entramado y destapar un sistema que se cebaba con mujeres en contextos de grave vulnerabilidad económica y social en sus países de origen.

El ‘modus operandi’: del falso contrato a la deuda de 5.000 euros

La red utilizaba una estructura perfectamente definida para engañar y subyugar a sus víctimas:

Captación y traslado: Los delincuentes seleccionaban a las mujeres en Sudamérica ofreciéndoles falsos puestos de trabajo como cuidadoras de personas mayores en España. Posteriormente, costeaban su transporte y gestionaban su entrada en el país simulando que se trataba de turistas ordinarias.

Los delincuentes seleccionaban a las mujeres en Sudamérica ofreciéndoles falsos puestos de trabajo como cuidadoras de personas mayores en España. Posteriormente, costeaban su transporte y gestionaban su entrada en el país simulando que se trataba de turistas ordinarias. Imposición de la deuda: Una vez en España, las víctimas eran recluidas en prostíbulos ubicados en las provincias de Barcelona y Tarragona. Allí se les informaba de que debían abonar unos 5.000 euros en concepto de gastos por el viaje, forzándolas a ejercer la prostitución para saldar dicha deuda.

Una vez en España, las víctimas eran recluidas en prostíbulos ubicados en las provincias de Barcelona y Tarragona. Allí se les informaba de que debían abonar unos 5.000 euros en concepto de gastos por el viaje, forzándolas a ejercer la prostitución para saldar dicha deuda. Control y extorsión: La organización mantenía un estricto control sobre la actividad diaria de las mujeres, gestionando sus tarifas, la organización de los servicios y los cobros de manera directa. Además, ejercían una severa presión psicológica mediante amenazas físicas directas hacia ellas y hacia sus familias directas en Sudamérica para anular cualquier intento de huida o de denuncia policial.

El balance del asalto: 116.000 euros ocultos en paredes y un arma electrificada

La operación concluyó con la detención de 14 sospechosos en Barcelona y uno en Tarragona. Durante el registro de los pisos prostíbulo, la Policía Nacional incautó un montante de 116.720 euros en metálico. La localización del dinero requirió un minucioso registro de los inmuebles, donde los agentes se vieron obligados a romper paredes y parte del mobiliario debido a que las sumas estaban ocultas en dobles fondos de difícil acceso.

Además del dinero en efectivo, los agentes intervinieron drogas, abundante documentación relacionada con los servicios sexuales, estimulantes masculinos y una llave de pugilato (puño americano) provista con un dispositivo de descarga eléctrica acoplado, considerada un arma prohibida.

Los quince arrestados se enfrentan ahora a cargos por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución proactiva, favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra la salud pública.