Rosalía ha vuelto a romper barreras en la industria musical internacional tras anunciarse las candidaturas de la 69ª edición de los Premios Grammy, cuya gala se celebrará el próximo 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles. Con las nominaciones obtenidas en esta entrega, la artista catalana se consolida como la intérprete en español con mayor número de menciones históricas en los prestigiosos galardones de la Academia de la Grabación estadounidense y se convierte en la primera española en competir simultáneamente por los tres premios principales de la noche: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

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Este reconocimiento sitúa a la cantante como una de las grandes protagonistas de la edición —únicamente superada en el recuento global del año por la británica Raye— y llega apenas unos días después de su rotundo triunfo en los Latin Grammy, donde su proyecto LUX arrasó en las categorías principales.

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El desglose de sus candidaturas con LUX y Berghain

El éxito de Rosalía en las listas de nominados de 2027 gira en torno a su último trabajo discográfico, LUX (Complete Works), y a su celebrado tema Berghain, una colaboración junto a Björk e Yves Tumor que acapara gran parte del protagonismo en los apartados generales:

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Categorías principales: Compite por el galardón a Álbum del Año con LUX, mientras que Berghain le vale una doble candidatura en los apartados reina de Grabación del Año y Canción del Año .

Compite por el galardón a con LUX, mientras que Berghain le vale una doble candidatura en los apartados reina de y . Pop, Alternativa y Global: Además de las categorías generales, la artista suma nominaciones en Mejor Álbum de Música Alternativa (LUX), Mejor Interpretación de Música Alternativa (Reliquia), Mejor Interpretación Pop Solista (Sauvignon Blanc), Mejor Canción Latina (La Perla) y Mejor Interpretación de Música Global (Porcelana, junto a Dougie F).

Además de las categorías generales, la artista suma nominaciones en (LUX), (Reliquia), (Sauvignon Blanc), (La Perla) y (Porcelana, junto a Dougie F). Apartado audiovisual: Completa su presencia en la gala con una nominación a Mejor Vídeo Musical por el videoclip de Berghain.

Rivales de primer nivel en las categorías reina

En la carrera por los principales gramófonos de la edición, Rosalía se medirá frente a algunas de las figuras más influyentes y vendedoras del panorama anglosajón actual:

Categoría principal Obra nominada de Rosalía Principales competidores Álbum del Año LUX (Complete Works) Taylor Swift (The Life of a Showgirl), Bruno Mars (The Romantic), Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Raye, Olivia Dean y Ella Langley Grabación del Año Berghain (con Björk e Yves Tumor) Olivia Dean (Man I Need), Ella Langley (Choosin’ Texas), entre otros Canción del Año Berghain Ella Langley (Choosin’ Texas), entre otros grandes lanzamientos del año

Expansión global de la música en español

Con este paso, Rosalía se convierte también en la primera mujer que compite por el Grammy a Álbum del Año con un disco concebido mayoritariamente en español, en una categoría históricamente reservada a producciones en inglés. La artista, que ya acumula dos premios Grammy en su palmarés por El mal querer (2020) y Motomami (2023), parte así como una de las grandes favoritas para ampliar su leyenda el próximo febrero en California.