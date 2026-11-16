Madrid.- Frente Amplio ha presentado su programa electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, un documento que incluye más de un millar de medidas centradas en la vivienda, la fiscalidad y la protección social. Entre las principales iniciativas, la formación ha instado a sus socios de gobierno en el PSOE a aprobar de forma inmediata, antes de los comicios, una prestación universal por crianza de 200 euros al mes por menor.

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Durante la presentación del programa en Madrid, el portavoz de campaña y ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha celebrado que el Partido Socialista haya incorporado entre sus compromisos varias propuestas defendidas previamente por su espacio político, calificando de «urgente e imprescindible» sacar adelante la ayuda a la crianza aprovechando los consejos de ministros pendientes antes de la cita electoral.

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«Nada de todo lo que hay por hacer es más urgente, imprescindible, importante que adoptar una prestación universal por crianza. Nos quedan tres consejos de ministros antes de las elecciones», ha señalado Bustinduy, quien ha defendido que la medida debe configurarse como un derecho propio del menor, desvinculado de los ingresos laborales de los progenitores y tramitado automáticamente a través de la Agencia Tributaria.

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Gratuidad en comedores y ley de expropiación de viviendas

El programa electoral de Frente Amplio abarca también otras medidas de calado social, como la gratuidad total y universal de los servicios de comedor escolar para todo el alumnado de Educación Infantil y Primaria en los centros de la red pública de todas las comunidades autónomas.

En el ámbito de la vivienda, la formación plantea la aprobación de una Ley de Expropiación de Viviendas dirigida a grandes propietarios corporativos privados de forma gradual, comenzando por aquellas entidades que posean más de 1.000 inmuebles, para descender posteriormente a los tramos de más de 700 y más de 50 viviendas. Asimismo, se propone la inscripción obligatoria de las fincas urbanas y suelos residenciales de la SAREB en la empresa pública Casa 47.

Límite a las herencias y fondo energético soberano

En materia fiscal y de redistribución de la riqueza, el programa introduce un tope a las grandes fortunas mediante el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, fijando un límite máximo de 10 millones de euros por heredero. «Heredar fortunas para vivir de las rentas durante vidas enteras se va a acabar», ha recalcado el portavoz de campaña.

Finalmente, el documento contempla la creación de un fondo soberano denominado «fondo generacional de la energía», concebido con el propósito de impulsar la transición ecológica y proteger la soberanía económica del país mediante el aprovechamiento de los recursos renovables.