Madrid (EFE).- El esperado debate cara a cara entre el candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que se celebrará este jueves 19 de noviembre a partir de las 22:00 horas, contará con una amplia cobertura multiplataforma en radio, televisión e internet.

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Organizado por la Academia de Televisión, que facilitará una señal institucional gratuita a todos los operadores interesados, el encuentro estará moderado por su presidenta, la periodista María Casado, desde Madrid Content City.

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Cadenas confirmadas y programación especial

Entre los grupos audiovisuales que ya han confirmado la emisión en directo del encuentro destacan la corporación pública RTVE, Atresmedia y La Séptima, mientras que las cadenas autonómicas agrupadas en la FORTA y Mediaset ultiman los detalles presupuestarios y de parrilla para definir su participación en la señal:

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RTVE: Ofrecerá el debate de forma simultánea en La 1 , el Canal 24 Horas , TVE Internacional , Radio Nacional de España (RNE) , su portal web y la plataforma RTVE Play . La cadena pública desplegará además programas especiales previos y posteriores conducidos por Pepa Bueno.

Ofrecerá el debate de forma simultánea en , el , , , su portal web y la plataforma . La cadena pública desplegará además programas especiales previos y posteriores conducidos por Pepa Bueno. Atresmedia: Emitirá la señal a través de Antena 3 y laSexta , además de Onda Cero en radio. La cobertura incluirá espacios de análisis antes y después del debate presentados por Vicente Vallés (en Antena 3) y Antonio García Ferreras (en laSexta), lo que obligará a suspender las emisiones habituales de El Hormiguero y El Intermedio durante la noche del jueves.

Emitirá la señal a través de y , además de en radio. La cobertura incluirá espacios de análisis antes y después del debate presentados por Vicente Vallés (en Antena 3) y Antonio García Ferreras (en laSexta), lo que obligará a suspender las emisiones habituales de El Hormiguero y El Intermedio durante la noche del jueves. Otras cadenas y emisoras: La Séptima retransmitirá igualmente el cara a cara en abierto, mientras que en el ámbito radiofónico la Cadena SER también conectará en directo con la señal oficial.

Estructura del debate y bloques temáticos

De cara a la cita electoral del próximo 29 de noviembre, los equipos de campaña del PSOE y del PP han acordado dividir el enfrentamiento dialéctico en cinco grandes bloques temáticos:

Vivienda. Economía y fiscalidad. Política social y servicios públicos. Lucha contra la corrupción y regeneración democrática. Migración y política exterior.

Según determinó el sorteo celebrado entre ambas formaciones, será Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate, mientras que Pedro Sánchez tendrá el turno de cierre en la última intervención de la noche.