La investigación liderada por la Fiscalía Europea sobre presuntas irregularidades en contratos de la red de alta velocidad ferroviaria ha dado un paso decisivo. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo registros en la sede central de Adif, así como en el Tribunal de Cuentas y en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, con el propósito de requisar documentación e información clave para las pesquisas.

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Las diligencias, iniciadas de oficio por el Ministerio Público comunitario, buscan esclarecer si se han cometido delitos de fraude de subvenciones y malversación de fondos europeos, al constatarse que parte de los contratos bajo lupa comprometen directamente los intereses financieros de la Unión Europea.

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Origen de la causa: el trasfondo tras los graves accidentes ferroviarios

Estas actuaciones judiciales y fiscales se originan tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), en el que 69 personas perdieron la vida y cerca de 200 resultaron heridas. A raíz de este siniestro, la Fiscalía Europea puso el foco en los contratos destinados a las obras de renovación, mejora de la seguridad y sistemas de señalización de la línea afectada.

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La investigación busca determinar si existieron irregularidades técnicas o administrativas en la ejecución de los proyectos, poniendo especial atención en contratos vinculados a la instalación de sistemas de control y gestión de tráfico —como el sistema ERTMS— y en el uso de los fondos asignados para modernizar la infraestructura.

Instituciones bajo la lupa comunitaria

La intervención de la UCO no se limitó únicamente al gestor de la infraestructura ferroviaria (Adif). La recopilación de expedientes y soportes documentales se extendió a otros organismos fiscalizadores y reguladores:

Adif: Como entidad responsable de la gestión, contratación y mantenimiento de las líneas y de las obras investigadas.

Como entidad responsable de la gestión, contratación y mantenimiento de las líneas y de las obras investigadas. Tribunal de Cuentas: Para examinar la fiscalización de los fondos públicos y comunitarios involucrados en los contratos bajo sospecha.

Para examinar la fiscalización de los fondos públicos y comunitarios involucrados en los contratos bajo sospecha. Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria: Con el fin de recabar informes técnicos y expedientes relativos a la homologación y control de la seguridad en los tramos ferroviarios analizados.

Impacto y perspectivas de las pesquisas

Por el momento, la causa se encuentra en una fase intensiva de análisis de pruebas y recopilación documental por parte de los investigadores europeos, sin descartar que las diligencias se amplíen a nuevos expedientes o contratos dentro de la red ferroviaria nacional. Las pesquisas discurren en paralelo a los procesos judiciales ordinarios abiertos para depurar las responsabilidades penales derivadas de los accidentes en las vías.