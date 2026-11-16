La campaña electoral avanza en su primera semana con la mayoría parlamentaria de la derecha consolidada. Según el último sondeo de NC Report para LA RAZÓN, elaborado entre el 6 y el 12 de noviembre, la suma de las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se sitúa en una horquilla de entre 201 y 205 diputados, lo que los sitúa ampliamente por encima de los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Este bloque registra un incremento de entre 31 y 35 representantes respecto a los comicios de julio de 2023.

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El PP lidera y el PSOE recorta distancias levemente

A pesar de la estabilidad general del bloque conservador, la encuesta refleja ciertos movimientos internos en la intención de voto respecto a los registros anteriores:

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Partido Popular (PP): Los populares ceden medio punto y se sitúan en el 32,1% de los votos , con una estimación de entre 135 y 137 escaños (uno menos que en la medición previa). A pesar de este retroceso, se mantienen en la primera posición a seis puntos de ventaja sobre los socialistas.

Los populares ceden medio punto y se sitúan en el , con una estimación de entre (uno menos que en la medición previa). A pesar de este retroceso, se mantienen en la primera posición a seis puntos de ventaja sobre los socialistas. Partido Socialista (PSOE): El partido del Gobierno experimenta una recuperación de cinco décimas, alcanzando el 26,1% de los votos y elevando su previsión a 102-104 diputados (tres más que la semana anterior). Con ello, la distancia con el PP se estrecha de siete a seis puntos, aunque continúan lejos de los 121 escaños obtenidos en 2023.

El partido del Gobierno experimenta una recuperación de cinco décimas, alcanzando el y elevando su previsión a (tres más que la semana anterior). Con ello, la distancia con el PP se estrecha de siete a seis puntos, aunque continúan lejos de los 121 escaños obtenidos en 2023. Vox: La formación de Santiago Abascal retrocede tres décimas hasta el 19%, situándose con una expectativa de 66 a 68 representantes. A pesar de esta ligera variación, Vox consolida su posición al duplicar prácticamente la representación obtenida en las últimas elecciones generales.

Transvases de voto y fidelidad electoral

El análisis de las transferencias de voto pone de manifiesto la intensa pugna dentro del bloque de la centroderecha. El PP conserva al 80,3% de sus electores de 2023, pero un 13,8% de los mismos (aproximadamente 1,13 millones de votantes) se inclina ahora hacia Vox. En sentido inverso, solo el 6,3% de los votantes de Vox respaldaría a los populares.

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Por su parte, Vox destaca por presentar la mayor fidelidad electoral entre las principales formaciones, con un 88,8% de repetición de voto, alimentándose además de antiguos votantes socialistas (el 7,1% del electorado del PSOE en 2023 optaría ahora por la formación de Abascal, equivalentes a unos 556.000 votos).

El PSOE afronta dificultades en su retención de apoyos, conservando al 69,7% de sus votantes de 2023. Las fugas hacia el PP (10,3%) y Vox (7,1%), sumadas al trasvase a la abstención, lastran las opciones socialistas, cuyo único contrapeso demoscópico favorable procede de la atracción de votantes del espacio de la izquierda alternativa (el 18,8% de quienes apoyaron a Sumar en 2023 votaría ahora al PSOE).

Fragmentación a la izquierda del PSOE

El espacio situado a la izquierda de los socialistas atraviesa un escenario de fuerte fragmentación y retroceso. Frente Amplio alcanza el 7,6% de los votos y se proyecta entre 11 y 12 diputados, mientras que Podemos se reduce al 1,5%, obteniendo entre cero y un representante. Estos datos evidencian el elevado coste político derivado de la división y de la acción de gobierno compartida en la anterior legislatura, en contraste con los resultados cosechados por la coalición Sumar en 2023.

Participación y claves de la recta final

El estudio demoscópico estima una participación del 64,19% del censo (incluyendo residentes en el extranjero), lo que supone un descenso respecto al 66,59% registrado en los comicios de julio de 2023. Destaca especialmente la alta abstención prevista entre los jóvenes de 18 a 29 años, que se eleva hasta el 51,4%, introduciendo un factor de incertidumbre en el tramo decisivo de la campaña.

Con estos márgenes, las incógnitas se centran en la capacidad de remontada del PSOE, la consolidación de su hegemonía en la izquierda y la pugna interna en el bloque de la derecha, cuya correlación de fuerzas final determinará la estabilidad y la composición del futuro Ejecutivo.