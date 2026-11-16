El Ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo, ha decidido prorrogar el contrato de las pulseras antimaltrato con la empresa Vodafone. Esta decisión se tomó a pesar de los múltiples fallos del sistema y la investigación en curso por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) a petición de la Fiscalía Europea. El contrato, financiado con fondos europeos, ha sido objeto de escrutinio debido a las deficiencias reportadas.

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La documentación, firmada el 30 de junio, confirma que Vodafone es responsable de ejecutar y mejorar las deficiencias del sistema de las pulseras telemáticas. La prórroga, que se extiende por cuatro meses o hasta la formalización de un nuevo contrato, tuvo un costo cercano a los 5 millones de euros.

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Investigación y antecedentes del contrato

El contrato original, formalizado días antes de la salida de Irene Montero del Ministerio de Igualdad, fue financiado por la Unión Europea a través del plan C22.I04.P03. Este contrato, que destinó 50 millones de euros al sistema de pulseras antimaltrato, ha generado dudas en el ente europeo, lo que llevó a la Fiscalía Europea a ordenar a la UCO investigar el caso.

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el documento que buscaba solucionar las incidencias de los dispositivos. Igualdad argumentó que la renovación del contrato se realizó para cumplir con medidas cautelares impuestas por los tribunales, sin mencionar los fallos de las pulseras.

Reacciones y futuro del contrato

Irene Montero, exministra y candidata de Podemos, defendió la renovación del sistema de pulseras, admitiendo problemas con el historial de incumplimientos de órdenes de alejamiento. Ana Redondo, actual responsable de Igualdad, ha renovado el contrato con Vodafone por «vía de urgencia». El nuevo contrato, registrado en septiembre en el BOE, tiene un valor de 70 millones de euros y estará vigente hasta septiembre de 2029.

A pesar de la posible reestructuración del Ministerio de Igualdad en caso de un cambio de gobierno, es probable que el contrato con Vodafone se mantenga. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha sugerido que podría eliminar o integrar el Ministerio de Igualdad en otros espacios.