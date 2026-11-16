La isla, que cuenta con apenas 12.000 habitantes, absorbió el 84% de las llegadas registradas en Canarias durante una jornada histórica de récord en la ruta atlántica.

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La presión migratoria ha vuelto a situar a El Hierro en el centro de la crisis humanitaria en Canarias. Entre el viernes y el domingo, un total de 3.163 personas han arribado a las costas herreñas a bordo de 27 cayucos, una cifra que equivale a más de una cuarta parte de la población total de la isla, censada en unos 12.000 habitantes.

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El punto álgido se vivió el pasado sábado, cuando el archipiélago registró el mayor número de llegadas en un solo día en los 32 años de historia de la ruta canaria: 1.580 migrantes en 15 embarcaciones, superando el anterior récord de noviembre de 2020 (1.461 personas). De ese total, 1.327 personas (el 84%) desembarcaron en el puerto de La Restinga, en El Hierro. A este flujo se sumaron las 843 llegadas del viernes y otras 993 contabilizadas a lo largo del domingo.

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Colapso en los puertos y respuesta institucional

Ante la saturación de los recursos locales, cientos de migrantes tuvieron que permanecer durante el fin de semana en el suelo del puerto de La Estaca, al norte de la isla, a la espera de ser derivados a centros de acogida en Tenerife y Gran Canaria.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se desplazó este domingo a La Restinga junto al presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, donde fueron recibidos por vecinos con pancartas de protesta y presenciaron en directo nuevos desembarcos. Durante su visita, Torres anunció tres medidas principales para contener la situación:

El envío en los próximos días de una tercera embarcación Guardamar de Salvamento Marítimo (de las cinco con las que cuenta España).

de Salvamento Marítimo (de las cinco con las que cuenta España). La convocatoria de una nueva reunión de la Comisión Interministerial de Migraciones para este martes.

para este martes. El refuerzo de la vía diplomática, con especial atención en Senegal, para frenar las salidas en origen.

El ministro subrayó que el Gobierno trabaja con Hacienda y las administraciones canarias en medidas sociales y económicas, recordando que en lo que va de año han llegado a Canarias unas 27.000 personas, de las cuales el 63% (alrededor de 17.000) lo han hecho a través de El Hierro.

Exigencias políticas y solidaridad territorial

Desde el Ejecutivo autonómico, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó al Estado una «respuesta inmediata» y exigió que se ejecute sin demoras la partida extraordinaria de 15,18 millones de euros aprobada la semana pasada tras la declaración de Emergencia Migratoria. Por su parte, el lehendakari vasco, Imanol Pradales, contactó con Clavijo para poner a disposición del archipiélago los recursos del País Vasco.

En el ámbito de la oposición, el dirigente del Partido Popular Xavier García Albiol expresó desde Tarragona su «muchísima preocupación» por el repunte y solicitó la intervención de la Armada española para frenar la llegada de cayucos.

El epicentro de la ruta atlántica

Los datos confirman el cambio de tendencia consolidado en los últimos años: frente a etapas anteriores en las que Gran Canaria concentraba el grueso de los rescates, El Hierro —que hasta 2022 carecía siquiera de un Centro de Atención Temporal de Inmigrantes— soporta hoy la mayor parte del tránsito. Tras recibir a 23.994 personas en 2024 (el doble de su población) y a 10.760 en 2025, la isla vuelve a enfrentarse este otoño a una sobrecarga estructural sin precedentes.