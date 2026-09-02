Las fuertes precipitaciones caídas en Nueva York obligan a interrumpir la jornada en Flushing Meadows; Jessica Bouzas logra el pase de ronda tras vencer a Darija Vidmanova y Kaitlin Quevedo queda eliminada

Las inclemencias meteorológicas se han convertido en las grandes protagonistas de la jornada en el US Open. La lluvia intermitente y la amenaza de tormenta sobre el complejo de Flushing Meadows, en Nueva York, han terminado por paralizar el desarrollo habitual del torneo, afectando de manera directa a los tenistas españoles programados en el turno de juego, con suspensiones y aplazamientos que obligarán a una reestructuración del calendario.

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La principal damnificada por las precipitaciones ha sido Paula Badosa. La jugadora española, tras iniciar su encuentro con cuatro horas de retraso sobre el horario previsto, logró adjudicarse con brillantez la primera manga ante la rusa Daria Kasatkina. A pesar de sufrir una posterior interrupción de dos horas a causa del agua, Badosa regresó a la pista y se situó a tan solo dos puntos de cerrar el partido a su favor, llegando a disponer de dos bolas de partido que no pudo concretar. En ese instante, la organización decretó la detención definitiva del choque por la persistencia de la lluvia.

La tenista española deberá reanudar su enfrentamiento este miércoles, en un horario fijado no antes de las 12:30 hora local (18:30 hora peninsular española). En caso de lograr el triunfo, la jugadora tendría que volver a saltar a la pista el jueves.

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Aplazamiento de Rafael Jódar y previsiones meteorológicas

La suspensión del encuentro de Paula Badosa provocó de forma directa el aplazamiento del partido de Rafael Jódar, cuya disputa estaba programada en el mismo escenario a continuación del choque femenino. El tenista madrileño, que había conocido un cambio de rival a escasas horas del inicio previsto, ni siquiera llegó a saltar a la pista. Al igual que Badosa, Jódar disputará su compromiso este miércoles inmediatamente después del duelo de su compatriota, debiendo afrontar también el choque de la siguiente ronda el jueves en caso de conseguir la victoria.

Las previsiones meteorológicas para la jornada de este miércoles en Nueva York no resultan del todo favorables, ya que se contemplan nuevamente precipitaciones de intensidad en la zona del torneo.

Victoria de Jessica Bouzas y derrota de Kaitlin Quevedo

Al margen de los aplazamientos, la representación española sí dejó la clasificación de Jessica Bouzas. La jugadora, número 105 del ranking mundial, completó una destacada actuación al imponerse con autoridad a la checa Darija Vidmanova, quinta raqueta del mundo, por un resultado de 6-3 y 6-4. Tras este triunfo, Bouzas se medirá en la siguiente ronda a la kazaja Elena Rybakina, segunda favorita del torneo, quien superó en su compromiso a la estadounidense Thea Frodin (número 585 del mundo).

La jornada se completó con la eliminación de la española Kaitlin Quevedo, quien cedió por un doble 6-4 ante la belga Elise Mertens, vigésima cabeza de serie del cuadro.