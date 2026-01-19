Las consecuencias del trágico accidente ferroviario en Adamuz han paralizado por completo las comunicaciones por tren entre el centro y el sur de España. Adif ha confirmado que la circulación de Alta Velocidad entre Madrid y las ciudades de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva permanecerá suspendida, al menos, durante todo este lunes 19 de enero.

Esta medida excepcional afectará a más de 200 trenes, obligando a miles de viajeros a buscar alternativas tras el descarrilamiento que, según las últimas actualizaciones, ha dejado un balance desolador de víctimas y heridos.

Teléfonos de asistencia y puntos de ayuda

Ante la magnitud de la tragedia, se han habilitado líneas específicas para canalizar la información y atender a los afectados:

• Atención a familiares (Adif): 900 10 10 20.

• Atención a afectados (Iryo): 910 15 00 00.

• Puntos de asistencia presencial: El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha activado tres centros de apoyo situados en Madrid, Huelva y Córdoba.

Despliegue sanitario y emergencia activa

El consejero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, mantiene decretada la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en la provincia de Córdoba para coordinar el masivo despliegue asistencial.

El servicio 061 continúa operando en la zona con un dispositivo de alta capacidad que incluye:

• Cinco UVIs móviles para traslados críticos.

• Un vehículo de apoyo logístico de gran envergadura.

• Cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU) para la estabilización de los heridos en el lugar del siniestro.

Situación de las vías

La decisión de suspender el tráfico durante al menos 24 horas responde a la gravedad de los daños estructurales tras la invasión de la vía contigua por parte del tren de Iryo. Adif trabaja en el peritaje de la infraestructura, aunque la prioridad absoluta sigue siendo la atención a las víctimas y la seguridad de los equipos de rescate.